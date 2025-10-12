訪問／呂珍九「壯成兩倍」本人長這樣！　笑認：我知道有人嚇到

記者吳睿慈／台北報導

南韓童星出身的演員呂珍九迎來出道20週年，他12日在台北舉辦粉絲見面會，事前接受台灣媒體聯訪，坦言最近都在休息，體態也壯了不少，他知道自己的身材掀起粉絲間討論，羞澀承認：「雖然最近有人看到有嚇到，但其實我很習慣自己現在的狀態。」正面回應最近引起討論的身材議題。

▲呂珍九最近在休息，身材也壯不少，他笑喊知道有人嚇到，但現在很習慣自己的狀態。（圖／UNI Global提供）



呂珍九迎接20週年，他12日在見面會開演前，接受台灣媒體訪問，透露自己抵台2天專心準備見面會，「我都待在飯店裡，練習見面會上的遊戲、唱歌，在韓國雖然也一直在準備，但畢竟飛過來要有適應的時間」，他笑喊：「如果我是來旅行的話，我就會從第一天就跑出去了，但因為這次是來舉辦粉絲見面會，我就好好為了見面會做準備。」預告今晚會去夜市逛逛。

▲呂珍九隔了6年訪台，非常想念台灣美食。（圖／UNI Global提供）



時隔6年再來台灣，呂珍九對於美食很想念，「印象深刻的是小籠包、芒果冰，還有一個名字想不起來，像是黏稠的麵線，在韓國沒辦法吃到的味道，跟台灣式的香腸」，講到這邊，他直呼：「講一講又想吃了，今晚一定要去夜市吃吃！」

呂珍九最後一部作品停在2024年的電影《亡命機劫》，最近都在休息，他也坦言休息期間壯了不少，「我會根據角色打造不一樣的體態，雖然最近有人看到有點嚇到，但其實我更習慣自己現在的狀態，因為最近在休息，所以身材好像有變壯了，我覺得我現在狀態不錯」，他也表示自己喜歡重訓運動，若需要減肥時，就是像一般民眾一樣會上網搜尋減肥秘訣。

呂珍九自知壯了不少，談到「身材」強調自己很習慣目前的狀態，不過，網路上的照片確實也有「放大效果」，12日現身於記者面前，他雖然變壯，但依舊長相帥氣，看上去也頗健康，與過去沒差太多。

▲呂珍九為了好好準備見面會，這兩天都乖乖待在飯店裡準備。（圖／UNI Global提供）



這次來台見粉絲，呂珍九真摯向粉絲喊話，「隔了6年來到台灣，這段期間一直為我應援、給我支持，真的很感謝，可以直接來跟大家見面，我真的很幸福，只要想到粉絲，我不知道該怎麼表達我的心意，想法也會變多，但我以後會持續跟大家見面、會努力活動，也希望粉絲可以繼續給我關心與支持，我會用更好的演技、活動、戲劇作品回報大家。」