母親視角看白色恐怖！小薰「以肉易肉」被兒發現…奪人權電影首獎

2025臺灣國際人權電影節（Taiwan International Human Rights Film Festival）自9月19日至10月12日於北、高兩地盛大舉行，今（12)日圓滿落幕，並於國立中正紀念堂演藝廳頒發「人權電影獎」。

國家人權博物館為提升臺灣國際人權電影展的知名度及能見度，今年首度將影展轉型為電影節，並首度舉辦「人權電影獎」，鼓勵民眾透過影像作品，探討人權議題，該獎項區分為「青年組」（18到36歲以下）與「社會組」（36歲以上）兩大競賽單元，每組設置首獎、優選與佳作，分別頒發十五萬元、十萬元與五萬元獎金。

今年「人權電影獎」評審團由柏林影展銀熊獎最佳導演林正盛擔任主席，並邀請《民主，練習中》導演楊正欣、《新來的小朋友》導演陳聖元與影評人彭紹宇擔任初審評審，從主題多元、創造力豐沛的百部短片中選出二十部入圍作品；再邀請策展人葉天倫導演、臺灣電影文化協會執行長陳伯任、影評人翁煌德、國家人權博物館館長洪世芳出任決選評審，選出首屆人權電影獎得主。

社會組首獎由隋淑芬執導的《五花肉》奪下，該片由金馬得主與剪輯大師廖慶松親自操刀，並由小薰（黃瀞怡）、庹宗華主演。小薰在片中演出為母則強的妻子，為了嗷嗷待哺的幼子，想出「以肉易肉」方式換得桌上熱騰騰香噗撲的五花肉。

《五花肉》有別於多數關於白色恐怖劇情片常見的男性視角，而是以妻子、母親的處境為主軸，敘事具濃厚的文學性，蘊含著對時代的無言控訴。作品在時代氛圍的還原上堪稱用心，演員表現更與之相得益彰。

隋淑芬透露，故事發想自一位前輩作家兒時的挨餓經驗，參雜父親被誣告入獄及自己無憂純真的玩樂童年，以此交織而成。藉由即將上小學的男童視角，經歷父親被捕、發現母親「以肉易肉」的秘密，帶出60年代白色恐怖的政治肅殺氛圍與普遍貧窮的社會現象。

首屆「人權電影獎」青年組首獎由黃勇嵻執導的《留學生》奪得，該短片描述從越南來臺升學的留學生阮氏青春和范氏梅發現，現實生活與想像有極大落差，留學生與外籍勞工身份在臺灣似乎沒有區別，不願成為逃逸外勞的青春，如何試圖透過轉校來取得更好的機會與未來，卻徒勞無功。

導演黃勇嵻在談到創作初衷時表示，少子化與勞動力短缺已是臺灣當代社會的巨大隱憂，他希望透過青春和梅的故事，聚焦越南留學生在臺灣的現實生活與心理掙扎，從他們既是「學生」也是「工人」的雙重角色，呈現這群人在邊緣地帶奮力生活的真實樣貌；評審認為透過越南「留學生」的獨特視角，影片深刻揭示臺灣勞動處境的沉痾與結構性困境，展現出對人權議題的敏銳關注。

人權館期待透過「人權電影獎」鼓勵年青世代以影像創作關注及探討表人權議題，並吸引更多觀眾透過影像學習、理解及反思人權的核心價值。人權館表示，明年臺灣國際人權電影節將持續擴大辦理，持續透過國內外影像作品的力量，推廣人權理念並與國際交流，讓國際看見臺灣民主及人權進程，也讓國人感受臺灣與國際人權議題的連動，以及守護臺灣人權的重要性及對全球的影響。