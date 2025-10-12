上《玩很大》脫了！「隱乳女神」帛琉解放泳衣…中間大挖空被看光

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
上《玩很大》脫了！「隱乳女神」阿樂解放泳衣…中間大挖空被看光

記者潘慧中／綜合報導

有「隱乳女神」稱號的電競實況主阿樂（林妤臻）跨足綜藝節目大受歡迎，吸引不少工作找上門，她最近受邀上《綜藝玩很大》，遠赴帛琉出外景的同時，還解放了比基尼，窈窕身材立刻吸引不少粉絲按讚！

▲▼阿樂。（圖／翻攝自Instagram／alephant_0427）

▲阿樂在帛琉解放比基尼。（圖／翻攝自Instagram／alephant_0427）

照片中，可以看到阿樂原本穿著寬鬆的黑色隊服，搭配貼身三分褲和一雙厚底洞洞鞋，造型簡單又帶點俏皮感。格外引起討論的是，她不久後就脫到剩綠色比基尼了！

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼阿樂。（圖／翻攝自Instagram／alephant_0427）

▲▼阿樂上《玩很大》脫了！（圖／翻攝自Instagram／alephant_0427）

▲▼阿樂。（圖／翻攝自Instagram／alephant_0427）

阿樂穿的這套比基尼相當顯白之外，泳衣正中間的挖空設計，剛好辣露渾圓半球，低腰三角泳褲則完美襯托出纖細腰身，修長筆直的雙腿線條在鏡頭前一覽無遺。

▲▼阿樂。（圖／翻攝自Instagram／alephant_0427）

▲阿樂背影照也超辣！（圖／翻攝自Instagram／alephant_0427）

阿樂在貼文中笑說，她的夏天是跟著《綜藝玩很大》去帛琉才開始的，「但好像…跟想像中不太一樣（？）」，語帶神秘的文字讓粉絲相當期待節目的播出。

▲阿樂好身材深藏不露。（圖／翻攝自Instagram／alephant_0427）

