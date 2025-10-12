樂天女孩應援開大絕！　崔荷潾「穿黑色內衣」上場打氣：真的奏效

記者孟育民／台北報導

樂天桃猿11日在桃園主場對戰統一獅成功逆轉勝，最終靠著宋嘉翔助隊，以戲劇性方式奪下季後挑戰賽勝利。女孩們也為了讓主場氣勢更旺，帶上各種「應援法寶」。小紫特地染上象徵勝利的「樂天紅」，笑說：「希望我們能拋出樂天紅彩帶！」下半場接班上場的崔荷潾，則以「進擊黑」造型亮相，她貼上黑色貼紙、綁上蝴蝶結，更是穿上黑色內衣，「想跟球迷一起全力加油打氣，結果真的奏效！」

▲崔荷潾換上黑色內衣集氣。（圖／樂天桃猿提供）

從一開始的落後，到最終的逆轉勝，樂天女孩們的熱情應援和吶喊從未停歇。小紫回想當時仍心潮澎湃，「在統一領先六分、全場氣氛低迷時，大家還是選擇全員站起來唱應援、跳應援，為球員打氣，那一刻真的感動到哭了，因為我們都相信桃猿男兒一定可以！」隨著比分一分分被追回，現場的歡呼聲震耳欲聾。

▲小紫感動落淚。（圖／樂天桃猿提供）



崔荷潾也興奮地說：「第一次去大樂區，看到滿滿的人超壯觀！九下時熱區的大家都願意放下相機、站起來應援，真的非常感動！」小紫笑說，比賽期間自己開啟「念力模式」，一路祈禱球隊能追分超前，「當宋嘉翔擊出再見安打，全場一起歡呼，我全身起雞皮疙瘩，汗水和淚水都分不清楚了！」她還打趣地說，當時和筠熹嘟嘴親吻，想幫大家緩和一下緊張氣氛。」

▲小紫親筠熹。（圖／樂天桃猿提供）



而在最後那支再見安打誕生的瞬間，筠熹的眼淚終於奪眶而出，「那場我們大概跳了30分鐘，很感動的是10號隊友幾乎全體站立，一起幫球員加油，覺得這個團結的聲音太棒了。」她笑著透露，「我有默默跟老天爺許願，如果我們逆轉勝，我就衝下澄清湖幫桃猿男兒加油！」如今願望成真，她開心到不行：「你們知道的，我要準備來還願了！」