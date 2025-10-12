徐佳瑩飆《特別的人》緬懷方大同！　不捨悲喊：很不真實

▲徐佳瑩國台英三聲道全開飆唱經典選曲。（圖／高流提供）



記者翁子涵／台北報導

高雄流行音樂中心歡慶四週年，特別啟動全新音樂企畫「KMC UNPLUGGED」，金曲歌后LaLa徐佳瑩日前首度以不插電形式，將《我在聽》演唱會唱進海音館，演唱會以柔和光影開場，徐佳瑩身著純白長洋裝登上「音樂盒」舞台，以〈以上皆非〉揭開序幕，將搖滾曲風改編為溫柔鋼琴版，耳目一新，她接連獻唱〈你敢不敢〉、〈尋人啟事〉、〈失落沙洲〉、〈身騎白馬〉等多首代表作，引爆歌迷回憶殺。

面對零距離舞台，LaLa笑稱：「太近了！近到我差點要喊媽媽了！」她透露當初討論演唱會名稱時，打趣道曾想把演唱會取名為「肥料」，笑稱可以當為音樂「施肥」的人，卻因擔心創意太獨特會有「異味」而打消念頭，

首登海音館，徐佳瑩準備驚喜彩蛋，精心挑選私房歌單，她透露，這些歌曲陪伴自己度過不同人生階段，而為了懷念今年二月離世的好友方大同，LaLa特別選唱他的經典作品〈特別的人〉，兩人曾合作過歌曲〈自以為〉，談起這段情誼，徐佳瑩感性表示：「有些人離開這個世界，是很不真實的。」她坦言，突然意識到再也無法與他合唱〈自以為〉，也無法再演唱方大同的新作，才真切感受到他的離開，但幸好他留下了許多音樂，讓人記得他帶來的美好。

隨後LaLa 分享這次選的歌曲就像充滿「愛」的套餐，每首歌都飽含愛的力量。她提到，自己常在網路上看到各種糾紛，但追根究柢，都是因為愛的缺席。「愛的反面不是恨，愛的反面可能只是還不懂得如何去愛」，她希望大家每天都能被愛包圍，LaLa也以HYUKOH的歌曲〈LOVE YA!〉向歌迷告白，更即興以國、英、日語詮釋原詞的“I love ya”；此外，她還挑戰天后江蕙〈你講的話〉，以國、台、英語三聲道演唱，為不插電首演增添驚喜與亮點。

