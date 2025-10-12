王世堅〈沒出息〉爆紅！白冰冰跟上潮流嗨唱　上千網友狂讚

記者孟育民／台北報導

白冰冰是綜藝大姊大，不過她一直不忘學習，與時俱進，永遠跟著流行和時事走，最近王世堅質詢的影片改編成歌曲〈沒出息〉，白冰冰看了覺得很有趣，也拍了白冰冰版的〈沒出息〉，一放上自己的臉書，不到2小時點擊就破萬，粉絲反應很熱烈，誇冰冰姐「好厲害」、「抓得住潮流」。

▲▼白冰冰跟上流行演唱〈沒出息〉。（圖／長興影視提供）

民進黨立委王世堅過去擔任台北市議員時，質詢台北市前市長柯文哲時的金句「本來應該從從容容游刃有餘，現在是匆匆忙忙連滾帶爬」，日前被大陸網友改編成歌曲〈沒出息〉，在小紅書、抖音爆紅，連王世堅本人都表示「嘆為觀止」。

白冰冰看了之後覺得非常有趣，趁著跟朋友打牌時，製造情境，對著3個打輸的牌友大唱〈沒出息〉，影片非常有趣，一放在臉書也大受歡迎，白冰冰笑說：「我還滿喜歡王世堅的，他很可愛。」





▲白冰冰跟上潮流。（圖／長興影視提供）

其實這不是白冰冰第一次模仿，過去她曾在《鑽石舞台》模仿過珍妮珍娜·傑克森、藍心湄、郭富城、比莉、楊林等藝人，最近這影片又被放上Youtube，充滿懷舊風，雖然不一定都很像，但當時她就說：「明明不適合我，但我很認真，花很多時間去碰究，我好勇敢。」

