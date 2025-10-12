章昊怒丟私生飯手機！「電梯對峙畫面」曝光　圍堵現場混亂爆衝突

POR QUÉ YO NO SABÍA DE ESTO??



記者田暐瑋／綜合報導

南韓男團「ZB1」（ZEROBASEONE）是選秀節目《BOYS PLANET》出身，成員章昊與TXT成員崔秀彬在大陸無錫旅行期間，行程遭私生粉絲曝光，章昊被拍到怒丟私生飯遺留的手機，此舉引起網路熱議。

▲崔秀彬、章昊。（圖／翻攝自微博）



章昊與TXT成員崔秀彬的私人行程被曝光，導致大批代拍及私生飯包圍，現場秩序混亂，更有一段影片流出，拍到章昊進入電梯後，有私生飯多次將手機丟入電梯內，他雖沒有出聲，但立刻撿起來往外丟，保鑣也厲聲喝止私生飯。

▲章昊遭私生飯圍堵。（圖／翻攝自X）



針對章昊扔手機的事件，韓國社群平台上出現不同聲音，有網友質疑：「為何不直接無視私生粉？三番五次奪手機並扔掉，若砸到路人後果將不堪設想。」然而，評論區多數網友則認為章昊的行為並非暴力，而是對私生粉過度行為的正當反擊。

支持的網友指出，私生粉不僅跟蹤藝人行程，甚至販賣航班信息、尾隨至住宿地點，這些行為已嚴重侵犯藝人隱私，章昊的反應「還算克制」。此次事件也讓私生粉及代拍行為再次成為討論焦點，代拍者為追求賣出高價照片，不惜追蹤藝人行程，甚至干擾其私人活動，已成大陸娛樂圈重大隱患。