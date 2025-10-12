記者吳睿慈／台北報導

日本清新透明系歌姬asmi於11日在台北CLAPPER STUDIO開唱，她認真準備了許多中文，還透露自己嘗試了臭豆腐，「藉由臭豆腐的力量，我站上了今天的舞台，台北謝謝，臭豆腐謝謝！」逗笑粉絲。演唱會一連帶來23首超豪華歌單，展現出她的獨特魅力與全方位音樂才華，成功在台灣樂迷心中投下了一枚閃閃發光充滿力量的炸彈。

▲asmi用許多中文與粉絲拉近距離。（圖／好玩國際提供）



首次來到台灣開唱，asmi特別準備中文，「大家晚安我是asmi，這是我第一次來到台北，因為我一直都知道，喜歡我的人有這麼多，所以我很早就想來台北了，而且也有很多想吃的美食，終於能來了，真的非常開心！」全場以熱情的歡呼回應，而她在台受訪時，特地向記者請教台語，演唱會上開心分享「我昨天學到了一句話ㄧ定要講」，隨後以台語「哩厚」打招呼，全場再次響起熱烈掌聲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼asmi透露自己過去在大阪打工，老闆是剛好台北人。（圖／好玩國際提供）

asmi也跟歌迷分享昨天抵台後吃到的美食：「昨天吃到好多好吃的東西。其中一個是臭豆腐，味道很強！藉由臭豆腐的力量，我站上了今天的舞台。台北謝謝，臭豆腐謝謝！今天ㄧ直到最後也請大家多多支持啦。」 談到與台灣的緣份，asmi過去曾經有在大阪ㄧ家由來自台北老闆開的水果茶店打工，「我在那時愛上珍珠奶茶，也差不多在那時開始創作音樂，老闆當時就對我說會為我加油的，所以那時我就ㄧ直記得這邊有人會支持我。因此我ㄧ直很想來台開演唱會，今年終於實現了。」最後安可時，asmi繼續很認真地以中文致謝：「謝謝大家的安可。就算居住的國家不同，但我們同樣都是地球人，這一點是不會改變的。彼此相隔遙遠也沒關係，請大家聽吧！」

▲asmi約定下次再來台灣開唱。（圖／好玩國際提供）



緊接演唱〈earth meal〉 及〈如果說〉，最後她表示：「平常都只是透過音樂與大家連接，今天可以真的跟大家面對面，實在是太幸福了，非常非常感謝今天來參加演唱會的大家。大家下次再見了！」為演出劃下圓滿開心的句點。