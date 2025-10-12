哈孝遠「3個月狂甩18kg」瘦了！方法超佛系 菜單曝光：每天都吃好飽

記者潘慧中／綜合報導

哈孝遠儘管工作忙碌，仍不時會和粉絲分享生活點滴。近日格外引起討論的是，身高200公分的他，已在3個月內甩掉18公斤，「還有很長的路要走！」

▲哈孝遠悄悄瘦了18公斤。（圖／翻攝自Instagram／coreyha77）



哈孝遠12日在社群網站解釋，他並沒有切胃，而是用飲控的方式，成功在3個月內從163公斤瘦到145公斤，「我減重減得很佛系～每天都吃好飽喔～。」

雖然沒有詳細分享菜單，但可以從哈孝遠前陣子PO的早餐照略窺一二。只見他有次的主食為水煮地瓜與毛豆，搭配雞胸肉、花椰菜與一杯熱茶，整體組合清爽、低油無負擔。

▲哈孝遠最近不時會分享早餐照。（圖／翻攝自Instagram／coreyha77）



不只這樣，哈孝遠有次是以蕃茄、綠捲生菜、菇類、地瓜與炒蛋為主，再搭配一顆蘋果，顯然這餐是蔬菜與蛋白質並重，大量的膳食纖維有助清理腸道。

▲哈孝遠吃得很健康。（圖／翻攝自Instagram／coreyha77）



哈孝遠有次則以水煮雞胸肉、燙青菜、地瓜與炒蛋為主，配上黃瓜、蕃茄等生菜，這份餐點保留足夠的蛋白質與碳水，整體組合營養無負擔。

▲雖然在減肥，但哈孝遠每天都吃很飽。（圖／翻攝自Instagram／coreyha77）