鄧筠熹被鬼壓床！深夜驚醒喊「一群男人壓在身上」　導演聽完超興奮：太好了

記者蕭采薇／高雄報導

短片《耳鳴》是導演黃洛瑤的親身經歷，她表示：「美國念書適逢疫情一直聽到高頻聲音，但因為身邊的人沒聽到，最後就以為是我自己關在家太久了沒有接觸人，當時就想說怎麼把真實經歷轉化為創作。」

鄧筠熹演出《耳鳴》更因此神經質、被害妄想症上身：「我住飯店聽到很多雜音，但我不知道是不是心理作用，還會因為冷氣聲半夜驚醒，更夢到有一群男人半夜壓在我身上，所以我在片場都有點失神。」沒想到導演黃洛瑤隔天聽完鄧筠熹的經歷後，居然不小心脫口：「哇！太好了！」黃洛瑤解釋：「因為那場剛好是要失眠好幾天的狀態，完全符合狀態。」

紀培慧除了演員外，還有了動畫導演的身份。她以跨性別友人的故事，成為動畫短片《人魚漢斯》的靈感。紀培慧透露，故事是一位朋友的人生經歷：「他沒有做完全的性別切除手術，想要保留性徵，不過有些朋友認為他不夠勇敢。」

紀培慧接著表示：「我認為很悲傷，因為我覺得大家有資格去決定他想要什麼樣子，當時我做了一個人魚的夢，有機會上岸獲得雙腿，但性別不是自己想要的，就寫下了這個故事。」至於此次當導演，紀培慧表示：「我覺得無論是演員還是導演，都是一種說故事的方式。」

紀培慧說：「有人問我還想要繼續做嗎？只是這個故事剛好來了，一開始有想過用真人版本呈現，但覺得少了夢幻的感覺。」有請教男友嗎？她笑說沒有詢問，因為對方太直男了：「雖然他會感動，但我覺得他並沒有辦法給出什麼實質幫助，不過他會在旁邊支持我。」但男友其實擔任本片監製，用實質力量給鼓勵。

《看現場》由導演臧晟傑執導，周健瑜主演，講述一名大學生與菲律賓籍移工之間發生的衝突與情感交流。周健瑜回憶，初拿劇本時最擔心英文程度不夠，「幸好導演說不用太好，一般大學生程度就行。」他笑說，與菲律賓女主角對戲時，語言不通反而成為意外的表演亮點，「常常聽不懂對方講什麼，只能比手畫腳，但那種從不理解到理解的過程，讓戲更真實也更有趣。」