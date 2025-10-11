程青松認了「刪除關鍵對話」！田海蓉怒切割　還原于朦朧墜亡當晚行蹤

記者田暐瑋／綜合報導

大陸男星于朦朧的墜亡事件延燒多日，儘管警方已排除他殺嫌疑，真相仍受到多方質疑。導演程青松和女星田海蓉也被捲入爭議，程青松第一時間公開兩人對話，稱當天早就相約吃飯，然而，田海蓉隨後公開了完整的聊天記錄，稱程青松刪除了其中一句關鍵對話，質疑是涉及造假，對此，程青松再度發聲痛心兩人已產生誤會，友情出現裂痕。

▲程青松和田海蓉都捲入于朦朧命案，如今撕破臉。（圖／翻攝自微博）



為證明自己當時不在事發現場，程青松曾公開與田海蓉的聊天截圖，但田海蓉10日公開了完整的聊天記錄，指出程青松所提供的截圖經過編輯，刪除了「我在處理事情」這句話，並非真實對話內容。針對田海蓉的指控，程青松同日晚間發文，承認確實編輯過聊天記錄，但理由是認為該內容無關緊要，且為了讓聊天時間條顯示在截圖中，才會刪除。

▲程青松和田海蓉撕破臉。（圖／翻攝自微博）



程青松向田海蓉道歉，表示當時因急於澄清與于朦朧聚會無關，才在未取得同意的情況下公開對話，但也痛心田海蓉發文切割，「我倍感難過與茫然，但同為網暴受害者的我冷靜下來後也可以理解你的無措，當前的局面實際上讓我們兩個受害者陷於內耗，更讓我們多年的友誼被傷害。」

田海蓉在文中說明和程青松會面時間為9月10日晚間19時至21時50分，和地點位於北京寶格麗酒店大廳餐廳，並公開當日用餐發票，程青松事後也還原行程時間，「到家時已近晚上十點。我根本不認識于某某，更未參與過于某某在某小區的聚會。于某某是在11日淩晨意外墜樓，而我11日當天下午還參與了時裝周活動。」堅決否認涉案。

▲程青松發文。（圖／翻攝自微博）