後面有小孩！台女星搭機「聽見情侶抱怨」吐心聲：活在育兒不友善的環境

女星歐陽靖育有一個5歲的寶貝兒子「新醬」，不時會分享生活點滴。她10日便在社群網站打卡「關西國際空港」並透露，剛上飛機時，就聽到前座一對台灣情侶的年輕女生說「ㄜ～我們後面有小孩～」，讓她的心情五味雜陳。

▲歐陽靖分享搭機時聽到前面台灣情侶說的話。（圖／翻攝自Instagram／imginoy）



歐陽靖在Instagram限時動態坦言，當下心想「好，就讓你們見識一下有這種從頭睡到尾的小孩」，展現身為媽媽的自信，「每次遇到厭童的人，都想『祝福』他們多子多孫⋯。」

歐陽靖進一步指出，社會上常有人說「我不是厭童，是厭不會教的父母」，但這種說法往往忽略了另一面向，「事實上，努力教育下一代的父母遠比恐龍父母更多。」

▲▼歐陽靖不時會帶兒子出國遊玩。（圖／翻攝自Instagram／imginoy）



「生活在育兒不友善的環境之下，再怎麼努力都得不到諒解。」歐陽靖感嘆說道，以親身經驗點出育兒家庭在公共空間中常面臨的壓力與誤解。

