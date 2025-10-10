施柏宇愛上高雄大讚：蒸的肉圓好吃！　鬆口「想置產」順便幫記者買房

記者蕭采薇／高雄報導

施柏宇以「影展大使」身份， 10日現身高雄電影節紅毯。今年換了身份來到雄影，他笑說：「既緊張又放鬆！」先前高雄拍戲一個多月，讓施柏宇愛上高雄的氛圍，甚至有思考來高雄買房定居，還真的有關心了在地房價。甚至連口味都港都化，直讚「蒸的肉圓好吃」。

▲施柏宇在高雄拍戲，愛上港都甚至考慮置產。（圖／高雄電影節提供）

拍戲之餘，施柏宇也享受「獨旅時光」，自曝曾一個人走訪歷史博物館、文化路夜市，「這城市很好逛、節奏剛剛好。」至於被問到近期新作，他透露正在拍攝一部鬼片，「這次有活到最後！」笑說自己又演高中生，「現在虛歲30，身邊同組演員才23、24歲，真的感受到世代能量差很多，他們都超會聊天，我反而想休息一下。」

他先前被爆與同樣的高雄拍戲的李沐，歷經的短暫的戀情。被問到高雄是不是他的「傷心地」？施柏宇一開始沒get到，理解後露出被打敗的表情說：「沒有啦！都很開心！」但沒有正面回應或否認戀情。

▲施柏宇以「影展大使」的身份現身紅毯。（圖／高雄電影節提供）

談到近期近況，施柏宇剛結束韓國行，與韓國粉絲久別重逢，直呼他們應援真的很厲害，「有人舉牌『老公嫁給我』」。他也透露曾為演出「青春角色」做醫美雷射、打肉毒，直言敷了麻藥還是很痛，不過大家讚他狀態維持的很好，完全可以繼續演學生，讓他興奮的直接起身和記者擊掌。

▲施柏宇以「影展大使」的身份現身紅毯。（圖／高雄電影節提供）

聊到未來規劃，施柏宇坦言希望「能多賺點錢買房」，開玩笑說若有能力也幫在場記者們買房，「包一個小區」，不過他坦言確實有考慮未來搬來高雄生活，他說：「高雄房價雖然也貴，但物價比北部便宜，果汁一杯60元，在台北要80元。」被問及是否常被認出，他分享有一次在捷運上被香港遊客問路，但他穿短褲夾腳拖，對方完全沒認出他。