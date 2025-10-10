王柏傑現身首談分手！被爆「婚禮吵架互潑」還是氣噗噗　怒斥爆料者：真的很過分

記者蕭采薇／高雄報導

謝欣穎上月出席時尚活動，承認已經和王柏傑分手，結束了四年的戀情。相隔一個月，王柏傑首度公開現身受訪，看起來心情不錯，還能和記者開玩笑。但提到先前週刊爆料，他與謝欣穎在楊祐寧婚禮大吵、互潑酒水一事，王柏傑仍有點生氣，語氣不爽的說：「我覺得真的很過分！」

▲王柏傑爆出分手後首度現身，近期都在澎湖拍戲的他曬得一身黝黑。（圖／高雄電影節提供）

王柏傑在爆分手後首度現身，被問及如何調適情變的心情，前段時間都在澎湖拍攝的台版《我們的藍調時光》的他說：「澎湖很棒，是個療癒的好地方。因為很忙，沒有時間想別的事，都在為柴姐（柴智屏）打拚。」

王柏傑坦言，在和謝欣穎分手前，兩人有經歷一段時間的冷靜期，至於被爆料是在澎湖才得知自己「被分手」，他則回應：「我們有見面，有講好，不是不愉快的分開。」也承認分手至今大概三、四個月，和謝欣穎講的時間吻合。

▲《動物園》王柏傑、邵雨薇、李淳。（圖／記者蕭采薇攝）

不過提到先前週刊爆料，他與謝欣穎在楊祐寧婚禮大吵、互潑酒水一事時，原本心情不錯的王柏傑，語氣強硬的說：「這我真的要澄清，我很不開心。平常我不回應這些事情的，但爆料的人既然知道這件事，表示他知道張先生（張孝全）被潑到的實情，卻捏造一個我們互潑的故事。」

王柏傑不悅表示：「我覺得真的很過分，明明知道事實，卻講不是事實的事。」至於提到先前好友楊銘威、方志友送了《大悲咒》蛋糕，要他放下的事，王柏傑一開始還沒想到，之後恍然大悟後笑說：「那個過太久了啦，不記得了！」

▲王柏傑承認與謝欣穎已經分手，兩人是「有講好」，不是不愉快的分開。（圖／翻攝自Instagram／nikki_hsieh）

現場記者虧王柏傑，在澎湖潛水時，會不會把眼淚留在海裡，或是積在面鏡裡？他笑答：「我會面鏡排水，我有認真在學潛水！」他在職人劇《動物園》飾演動物保育員，與白犀牛有不少對手戲，王柏傑笑說：「白犀牛真的很可愛，會排隊撒嬌，還會爭寵。」是否有因此療癒失戀的心情，他聽完後笑說：「這也可以繞過來！（拍攝）那是去年十月的事了！」表示當時仍在交往中。