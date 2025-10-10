台北101國慶煙火A、B計畫曝光　賈永婕揭擔憂：請保佑我

記者王靖淳／綜合報導

今（10）日是雙十國慶日，台北101將再次舉辦煙火秀，今年首度結合500台無人機與煙火共演，預計晚間10點整準時開演。為此，台北101董事長、女星賈永婕稍早也在臉書發文，除了曝光今年國慶煙火的兩方案之外，同時也附上一張自己到廟裡拜拜的照片。

▲賈永婕。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

賈永婕在社群發布一篇祈禱文，似乎對於今天晚上的天氣，感到相當地憂心。她在文中透露，為了因應各種突發狀況，準備了兩個計畫，「今天我們準備了A、B plan」。她指出，A計畫，是「開場煙火1分鐘，無人機10分鐘，最後煙火3分鐘！」

然而，若今晚天公不作美，無人機就無法順利起飛，為此，賈永婕表示屆時就只能啟動B計畫：「一開場煙火4分半鐘！」為了能讓所有人都能欣賞到最完美的演出，賈永婕在文末向老天爺獻上誠摯的祈禱，並以激動的口吻寫下：「請保佑我要A A A A A A。」

▲賈永婕曝國慶煙火有A和B兩方案。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

事實上，賈永婕日前才遭部分網友質疑為何不把國慶煙火的錢拿去賑災，面對外界的批評，賈永婕在8日正面做出說明：「當一個國家能在災難之後仍然完成既定計畫，那代表制度穩定、人民堅強。」她認為，真正的力量不是取消活動，而是「在逆境中仍能前行、仍能發光。」