顏正國遺願曝光放不下媽媽　今日入殮巧合是他冥誕

記者葉文正／台北報導



好小子顏正國今日入殮，負責他喪葬事宜的鋼鐵爸今天也現身表示：「謝謝大家關注，也是他的冥誕，昨天深夜有一群好友，幫他慶生，直到凌晨兩點，慶祝他５１歲生日。」並透露阿國的遺願，就是希望有人能孝養媽媽，並扶養兩個小孩成長到18歲。

▲顏正國好友鋼鐵爸）。（圖／記者鄭遠龍攝）

鋼鐵爸提到，告別式時間明天會確定，等明天殯儀館上班才能安排禮堂，選擇今天入殮，是老師看的日子，媽媽與妻子研究後，竟然看了10日，剛好是阿國冥誕，出生時是光溜溜地來，入殮也是光溜溜地走。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鋼鐵爸也遺憾表示，阿國妻子跟媽媽到現在都不能接受他冷冰冰的躺在那，未來福地確定是火葬，後續要進塔或樹葬或海葬等等，都沒有決定，也請專業團隊來幫他SPA，「包括洗澡穿衣服跟化妝，退冰後狀態好，也沒有冷藏幾天，我要看阿國最後一面，也要經過阿國妻同意，因為阿國瘦太多，目測大概只有57公斤左右。阿國妻不希望大家看到他病容。」

鋼鐵爸表示，「並沒有夢到阿國，會在靈堂頡譙他，都不進入夢中，現在就是

他遺願就是照顧好媽媽，畢竟阿國是孝子，把孩子撫養到十八歲成人，他心中遺憾，就是沒有辦法送爸爸最後一程，當時正在服刑，遺憾無法見到爸爸最後一面。