胡瓜與民視合約糾紛未解　余天「應該可以降一點」　曝1年未見樂樂

記者葉文正／台北報導

大哥余天今天出席兒子余祥銓與薔薔主持的節目《大老闆聯盟》錄影記者會，余天告誡兒子：「反正你還沒有真正主持過節目，現場的觀眾要抓住他的心，┴你跟薔薔不要互搶話。」並跟兒子說主持界青黃不接要把握。不過他被問到胡瓜與民視合約未解，民視希望胡瓜降價，余天也表示，電視環境的確不佳，主持人可以調降一點。

▲余天認為主持人可以降價共體時艱 。（圖／記者李毓康攝）

余祥銓今天提到：「我跟薔薔都很瘋。」薔薔則認為余祥銓比較瘋，余天覺得兒子第一次主持，當然很開心，希望他把節目主持好，現在很多主持人退休就退休了，中間這群沒人接棒很可惜。余祥銓也說薔薔是個很認真的人， 她為了節目做很多功課，也會互通電話。

▲余天力挺兒子余祥銓 。（圖／記者李毓康攝）

至於愛女余苑綺的一對兒女，余天也坦承很久不見：「外孫都沒辦法看，已經一年多了，很生氣也很失望，聯絡也沒人接，都沒人接，很傷心。」余祥銓也接話表示：「我們也不可能去搶。」

▲胡瓜(右)與民視漸行漸遠。（圖／三立提供）

至於綜藝天王瓜哥跟民視談合約陷入僵局，民視希望胡瓜降價，但胡瓜認為自己主持戶外節目很辛苦，並不願意調降酬勞，余天也緩頰：「現在的電視台，因為網路的關係，現在電視收視不會很高，主持人必須考慮到電視台生存問題，應該稍微降一點，才會長久，共體時艱吧。」

余天說現在退休很舒服，每天都可以睡到自然醒，余祥銓串流平台都幫他買了各種劇都看，「亞萍常常看一半就睡著，我就叫她去睡覺，哪有這樣追劇的。