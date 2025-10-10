《順風》隔25年重逢！表護士、英奎、龍女都沒變　互動劇迷看哭了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓鄉土劇《順風婦產科》陪伴觀眾度過晚間黃金8點時段，劇裡的童星如今已經長大成人，戲劇播畢25年，幾位主演近日透過綜藝節目再度重逢，朴英奎、龍女、美月、義燦、泰蘭、表護士、護理長靜熙等人全部到齊，令觀眾看得相當感動。

▼▲英奎與「妹夫」昌勳感動相擁。（圖／翻攝自tvN）



《順風婦產科》於1998年開播，短短2年培養出許多新生代演員，收視率更是每集都突破巔峰。只是戲劇在2000年收播，劇裡演員近幾年鮮少在螢幕前曝光，直到近日透過綜藝節目重逢，「婦產科」演員齊聚一堂，護理長靜熙看著長大後的美月驚呼：「哇，妳是美月嗎？」她紅著眼眶表示「見到面了，心情就變得想哭了。」兩人的互動也讓劇迷跟著泛淚。

▼▲護理長靜熙看到美月泛淚。（圖／翻攝自tvN）



「慧喬未婚夫」李昌勳緊抱著「姐夫」朴英奎，感性表示「這是我曾經作的夢，現在成真了」，其中，最高齡的80歲龍女驚喜現身，她俏皮比著YA的手勢出現，「女兒」泰蘭第一個衝上去擁抱，場面溫馨。

▲龍女與「女婿」英奎互動很可愛。（圖／翻攝自tvN）



《順風婦產科》全員難得重逢，英奎也在「丈母娘」龍女面前告白：「遇到美善，對於我來說就像是中樂透般。」但爆笑的是，戲外的他其實結了4次婚，主持人在龍女面前虧他：「現在他（英奎）是第四次再婚。」氣氛溫暖又好笑。

▲《順風婦產科》演員們隔25年重逢。（圖／翻攝自tvN）



這段影片掀起熱議，劇迷淚喊「我的青春」，更有人跟著唱主題曲「嘿唷那艘」，不過也有人表示「沒看到權五中、美善、吳志明院長等人很可惜」。