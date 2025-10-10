TXT休寧凱親回應「深夜摟女」傳聞！　親曝對方身分強調自己是宅男

記者張筱涵／綜合報導

南韓人氣男團TOMORROW X TOGETHER（TXT）成員休寧凱日前被爆料在街邊和一名喝醉的女性互動親暱，事件引發熱議後，他於10日透過粉絲互動平台Weverse親自出面說明，明確否認戀情。

▲休寧凱捲緋聞。（圖／翻攝自Instagram／hueningkai_official、X）



日前，有網友在韓國網路社群上發布影片，指出休寧凱與一名女子在酒吧喝到深夜，之後一起搭車離開。由於影片畫面中他主動攙扶對方，引發外界懷疑兩人關係親密，傳聞迅速發酵。

面對爭議，休寧凱在Weverse發文表示：「我對粉絲真的很抱歉，也不知道為什麼要避著這件事，所以決定直接說清楚。」他解釋影片中的女子是「認識的熟人」，並說明：「在那種情況下我沒辦法把她一個人留下，所以送她回去後就直接回宿舍了。」他強調兩人並非情侶，僅是幫助朋友回家。

休寧凱進一步表示：「讓大家擔心真的很抱歉，這件事似乎引起了很多誤會，但沒有任何值得擔心的事情。現在我只想更專注在工作上。」同時，他也補充說道，自己平時是宅男，幾乎不出門，強調那天只是偶然與熟人碰面：「當時是假期，大多數地方都關門了，所以才去了那間店。」他也坦言自己「討厭說謊」，因此選擇誠實回應，並向粉絲、成員以及公司表達歉意。