國慶晚會胡瓜〈包青天〉開場　破冰白冰冰台中同台了

記者葉文正／台北報導

由台中市主辦，三立製播的114年國慶晚會9日晚間在台中圓滿戶外劇場登場，以「中華民國」、「台灣味」及「台中style」三大元素為主軸，其中最令觀眾期待的「台灣味」由胡瓜〈包青天〉打頭陣、白冰冰〈台灣我的故鄉〉壓軸，還有陽帆、葉璦菱、林俊逸的演唱；胡瓜與白冰冰在民視因週六時段被取代，這次也難得同台了。

▲胡瓜(右)與白冰冰在台中破冰。（圖／三立提供）

有別於過去政治味十足的國慶晚會，三立以「今年是最好看的雙十晚會」為目標，邀請演藝圈的大哥大、大姐大，重現台灣電視史上的戲劇及綜藝經典：一開場，胡瓜的〈包青天〉在老搭檔孔鏘老師伴奏和經典畫面搭配下，馬上炒熱晚會氣氛：「看到我有歡喜嗎？」邀請大家和他一起唱。緊接著華視《京城四少》主題曲〈瀟灑走一回〉，也勾起許多觀眾當年守在電視機前看八點檔的回憶。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲胡瓜與陽帆也再度攜手合作。（圖／三立提供）

胡瓜告訴台下的台中市長盧秀燕：「台中真是個好地方，40年前我錄《百戰百勝》就在台中，也在台中買房子十幾年，有空就會來住一下。」今晚他除了演唱，還帶來一群好朋友，第一位是「少年歌神」林俊逸。

▲兩人其實有多年交情。（圖／三立提供）

林俊逸率先演唱台視《英雄少年》主題曲〈得意的笑〉，接著邀請大家「把國家的未來扛在肩上」，一起合唱中視〈挑伕〉，這首歌讓人想起封麥退休5年的「小哥」費玉清；胡瓜打趣表示請林俊逸比費玉清「功能更好～因為預算可以剛剛好」。對於封麥的江蕙復出，胡瓜對林俊逸開玩笑說：「費玉清不可能，他如果要復出，要等你退休。」嚇得林俊逸連忙作勢下跪。

▲陽帆(右)與妻子Julie。（圖／三立提供）

提攜後進不遺餘力的胡瓜，表示自己主持《綜藝大集合》以來，收視率「唯一一次輸就是林俊逸在《超級模王大道》模仿費玉清」，他現場邀請林俊逸模仿演唱小哥的代表作〈一剪梅〉，並為中華民國獻唱〈生日快樂〉。

▲葉璦菱放懷高歌。（圖／三立提供）

「老三台」年代孕育出許多膾炙人口的作品與明星，過去曾是歌手的高金素梅今晚也坐在台下觀禮，35年前她主演的連續劇《愛》締造高收視，胡瓜臨時邀請她上台演唱主題曲〈最後的戀人〉；封麥30 年的她再開金口，回家鄉台中演唱，堪稱晚會最大彩蛋，最後更加碼獻唱〈感恩的心〉，為正在重建家園的花蓮祈福。

▲高金素梅。（圖／三立提供）

1990年代和胡瓜搭檔主持《鑽石舞台》的陽帆，今晚重拾「一代偶像」身份，以成名作〈揚帆〉、〈女孩女孩〉，回到他的最初和觀眾見面；雖然久未同台，胡瓜和陽帆依舊默契十足，一來一往互虧。陽帆說自己出過十張專輯，胡瓜細數：「《揚帆》《女孩女孩》⋯⋯只紅了兩首。」陽帆在綜藝史上還有一個知名的角色「陽婆婆」，他希望現場觀眾跟他一起模仿「不要叫我我陽婆婆，叫我美麗啦～」，沒想到台下反應害羞，他只好自嘲：「台中好像比較難相處。」

不過，陽帆的歌唱生涯中有一項值得說嘴的紀錄，就是曾與台語天后江蕙合唱她唯一一首國語歌曲〈一種感覺〉；胡瓜虧：「江蕙和陽帆合唱完，從此不唱國語歌，完全毀在他手上。」晚會上，陽帆將「Judy（江蕙）換Julie」，由太太Julie出場代替江蕙與他合唱，這也是陽帆、Julie夫妻檔首次公開合體演唱這首歌。

一連串濃濃台灣味的經典秀，是今年雙十晚會最大特色，這些大腕的歌曲表演、說學逗唱與模仿就是十足台灣的味道；OZI的媽媽、昔日「咖啡女郎」葉璦菱，又有「原住民部落K歌女神」封號，一連兩首快歌〈漂亮一下〉、〈我心已打烊〉，都是原住民最快炒熱氣氛的勁歌，帶動全場一起唱起來！

「綜藝界的媽祖婆」白冰冰則以同為KTV金曲的〈阿娜答〉、〈舞池〉讓全場K歌不斷，作為「台灣經典秀」的壓軸，白冰冰以英文、日文、韓文、馬來文和各國來賓問號，還問大家：「冰冰姐好幾十年有一首歌很紅『矮仔冬瓜，矮罔矮⋯⋯』，聽過的人舉手？」戲稱聽過的人「都老了」。

最後，她換上超級華麗、佈滿整個舞台且投射許多燈光的長裙，演唱〈台灣我的故鄉〉，感性表示：「我把台灣所有的美好都寫在這首歌裡面，雖然現在花蓮有災難，等災難過後，我一直帶大家到花蓮旅遊拼觀光，好嗎？」感性位這段節目畫下句點。