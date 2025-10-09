ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

Andy「這是我做過最後悔的決定」
全聯、家樂福上百商品「買1送1」
何超蓮「224坪山頂豪宅」罕曝光
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

顏正國 唐玲 金寶娜 辛尤里 黑男 夢多 饅頭媽 阿本

國慶晚會胡瓜〈包青天〉開場　破冰白冰冰台中同台了

記者葉文正／台北報導

由台中市主辦，三立製播的114年國慶晚會9日晚間在台中圓滿戶外劇場登場，以「中華民國」、「台灣味」及「台中style」三大元素為主軸，其中最令觀眾期待的「台灣味」由胡瓜〈包青天〉打頭陣、白冰冰〈台灣我的故鄉〉壓軸，還有陽帆、葉璦菱、林俊逸的演唱；胡瓜與白冰冰在民視因週六時段被取代，這次也難得同台了。

▲胡瓜(左)與白冰冰在台中破冰。（圖／三立提供）

▲胡瓜(右)與白冰冰在台中破冰。（圖／三立提供）

有別於過去政治味十足的國慶晚會，三立以「今年是最好看的雙十晚會」為目標，邀請演藝圈的大哥大、大姐大，重現台灣電視史上的戲劇及綜藝經典：一開場，胡瓜的〈包青天〉在老搭檔孔鏘老師伴奏和經典畫面搭配下，馬上炒熱晚會氣氛：「看到我有歡喜嗎？」邀請大家和他一起唱。緊接著華視《京城四少》主題曲〈瀟灑走一回〉，也勾起許多觀眾當年守在電視機前看八點檔的回憶。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲胡瓜(左)與白冰冰在台中破冰。（圖／三立提供）

▲胡瓜與陽帆也再度攜手合作。（圖／三立提供）

胡瓜告訴台下的台中市長盧秀燕：「台中真是個好地方，40年前我錄《百戰百勝》就在台中，也在台中買房子十幾年，有空就會來住一下。」今晚他除了演唱，還帶來一群好朋友，第一位是「少年歌神」林俊逸。

▲胡瓜(左)與白冰冰在台中破冰。（圖／三立提供）

▲兩人其實有多年交情。（圖／三立提供）

林俊逸率先演唱台視《英雄少年》主題曲〈得意的笑〉，接著邀請大家「把國家的未來扛在肩上」，一起合唱中視〈挑伕〉，這首歌讓人想起封麥退休5年的「小哥」費玉清；胡瓜打趣表示請林俊逸比費玉清「功能更好～因為預算可以剛剛好」。對於封麥的江蕙復出，胡瓜對林俊逸開玩笑說：「費玉清不可能，他如果要復出，要等你退休。」嚇得林俊逸連忙作勢下跪。

▲陽帆(右)與妻子Julie。（圖／三立提供）

▲陽帆(右)與妻子Julie。（圖／三立提供）

提攜後進不遺餘力的胡瓜，表示自己主持《綜藝大集合》以來，收視率「唯一一次輸就是林俊逸在《超級模王大道》模仿費玉清」，他現場邀請林俊逸模仿演唱小哥的代表作〈一剪梅〉，並為中華民國獻唱〈生日快樂〉。

▲陽帆(右)與妻子Julie。（圖／三立提供）

▲葉璦菱放懷高歌。（圖／三立提供）

「老三台」年代孕育出許多膾炙人口的作品與明星，過去曾是歌手的高金素梅今晚也坐在台下觀禮，35年前她主演的連續劇《愛》締造高收視，胡瓜臨時邀請她上台演唱主題曲〈最後的戀人〉；封麥30 年的她再開金口，回家鄉台中演唱，堪稱晚會最大彩蛋，最後更加碼獻唱〈感恩的心〉，為正在重建家園的花蓮祈福。

▲陽帆(右)與妻子Julie。（圖／三立提供）

▲高金素梅。（圖／三立提供）

1990年代和胡瓜搭檔主持《鑽石舞台》的陽帆，今晚重拾「一代偶像」身份，以成名作〈揚帆〉、〈女孩女孩〉，回到他的最初和觀眾見面；雖然久未同台，胡瓜和陽帆依舊默契十足，一來一往互虧。陽帆說自己出過十張專輯，胡瓜細數：「《揚帆》《女孩女孩》⋯⋯只紅了兩首。」陽帆在綜藝史上還有一個知名的角色「陽婆婆」，他希望現場觀眾跟他一起模仿「不要叫我我陽婆婆，叫我美麗啦～」，沒想到台下反應害羞，他只好自嘲：「台中好像比較難相處。」

不過，陽帆的歌唱生涯中有一項值得說嘴的紀錄，就是曾與台語天后江蕙合唱她唯一一首國語歌曲〈一種感覺〉；胡瓜虧：「江蕙和陽帆合唱完，從此不唱國語歌，完全毀在他手上。」晚會上，陽帆將「Judy（江蕙）換Julie」，由太太Julie出場代替江蕙與他合唱，這也是陽帆、Julie夫妻檔首次公開合體演唱這首歌。

一連串濃濃台灣味的經典秀，是今年雙十晚會最大特色，這些大腕的歌曲表演、說學逗唱與模仿就是十足台灣的味道；OZI的媽媽、昔日「咖啡女郎」葉璦菱，又有「原住民部落K歌女神」封號，一連兩首快歌〈漂亮一下〉、〈我心已打烊〉，都是原住民最快炒熱氣氛的勁歌，帶動全場一起唱起來！

「綜藝界的媽祖婆」白冰冰則以同為KTV金曲的〈阿娜答〉、〈舞池〉讓全場K歌不斷，作為「台灣經典秀」的壓軸，白冰冰以英文、日文、韓文、馬來文和各國來賓問號，還問大家：「冰冰姐好幾十年有一首歌很紅『矮仔冬瓜，矮罔矮⋯⋯』，聽過的人舉手？」戲稱聽過的人「都老了」。

最後，她換上超級華麗、佈滿整個舞台且投射許多燈光的長裙，演唱〈台灣我的故鄉〉，感性表示：「我把台灣所有的美好都寫在這首歌裡面，雖然現在花蓮有災難，等災難過後，我一直帶大家到花蓮旅遊拼觀光，好嗎？」感性位這段節目畫下句點。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

胡瓜丁柔安胡釋安小禎白冰冰

推薦閱讀

獨家／遭前男友背後羞辱：無法娶一個妓女！　AV女神心碎棄婚

獨家／遭前男友背後羞辱：無法娶一個妓女！　AV女神心碎棄婚

22小時前

51歲玉女歌手婚後淡出演藝圈　宣告重返歌壇...近照美成這樣

51歲玉女歌手婚後淡出演藝圈　宣告重返歌壇...近照美成這樣

10/8 17:34

黑男街頭配對片下架風波燒！　又被挖大尺度正妹片「初見就親吻」

黑男街頭配對片下架風波燒！　又被挖大尺度正妹片「初見就親吻」

10小時前

女神「現身災區清水溝」！低調一幕全被拍 旁人認證：沒休息真的強

女神「現身災區清水溝」！低調一幕全被拍 旁人認證：沒休息真的強

9小時前

從朋友變老公！Lulu感性告白陳漢典「愛情真相曝光」　私下對話全場噴淚

從朋友變老公！Lulu感性告白陳漢典「愛情真相曝光」　私下對話全場噴淚

14小時前

唐玲父確診肺腺癌「2個多月就走了」　她驚覺1長年徵兆：以為是特色

唐玲父確診肺腺癌「2個多月就走了」　她驚覺1長年徵兆：以為是特色

10/8 19:32

顏正國靈堂照遭偷拍外流！　鋼鐵爸深夜怒發聲：做人剛剛好就好

顏正國靈堂照遭偷拍外流！　鋼鐵爸深夜怒發聲：做人剛剛好就好

22小時前

顏正國走歪路浪子回頭！2童星也入歧途…他打死少年淪「十大逃犯」

顏正國走歪路浪子回頭！2童星也入歧途…他打死少年淪「十大逃犯」

14小時前

獨家／台AV女神爆內幕「二成在賣春」　最高開價百萬元：可提高行情

獨家／台AV女神爆內幕「二成在賣春」　最高開價百萬元：可提高行情

10/8 21:00

李千娜、黃尚禾二度現身顏正國靈堂　王識賢哀痛悼念：不敢相信

李千娜、黃尚禾二度現身顏正國靈堂　王識賢哀痛悼念：不敢相信

8小時前

夢多沒參加《中文怪物》被追問　認「製作單位找過我」曝婉拒內幕

夢多沒參加《中文怪物》被追問　認「製作單位找過我」曝婉拒內幕

23小時前

饅頭媽曬驗孕棒證實懷四寶！池畔大開性別趴…放煙火揭曉寶寶性別

饅頭媽曬驗孕棒證實懷四寶！池畔大開性別趴…放煙火揭曉寶寶性別

12小時前

熱門影音

顏正國是他們媒人　李千娜.黃尚禾靈堂待一整天

顏正國是他們媒人　李千娜.黃尚禾靈堂待一整天
【最後對話曝】顏正國堅強報平安！好友聽語音淚崩

【最後對話曝】顏正國堅強報平安！好友聽語音淚崩
恩利得獎..伊能靜蹲台下狂拍　謝爸媽「一出生就聽〈情非得已〉」

恩利得獎..伊能靜蹲台下狂拍　謝爸媽「一出生就聽〈情非得已〉」
「選郭碧婷當兒媳」只看3點！　向太曝：門當戶對不重要

「選郭碧婷當兒媳」只看3點！　向太曝：門當戶對不重要
邱澤當爸後燦笑露面　會娃娃音...可愛開關被開啟

邱澤當爸後燦笑露面　會娃娃音...可愛開關被開啟
趙露思認常「提不起精神」　變相好處：情緒很穩定

趙露思認常「提不起精神」　變相好處：情緒很穩定
北捷阿嬤逼讓座被踹飛　楊貴媚：碰到走開就好

北捷阿嬤逼讓座被踹飛　楊貴媚：碰到走開就好
王齊麟視訊告白超害羞！ 陳詩媛曝低調求婚認定真愛

王齊麟視訊告白超害羞！ 陳詩媛曝低調求婚認定真愛
五月天率萬人齊唱《倔強》！為花蓮災民打氣超催淚

五月天率萬人齊唱《倔強》！為花蓮災民打氣超催淚
池昌旭遭女粉「突襲強吻」 保鑣像路人...全程袖手旁觀

池昌旭遭女粉「突襲強吻」 保鑣像路人...全程袖手旁觀
陸網紅「撞臉潘瑋柏」　現身演唱會同框本尊

陸網紅「撞臉潘瑋柏」　現身演唱會同框本尊
「浪子回頭」顏正國癌逝　人都會犯錯回來就好好做

「浪子回頭」顏正國癌逝　人都會犯錯回來就好好做
「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

顏正國妻「淚流不止」難溝通　鋼鐵爸嘆：她情緒很不穩定

顏正國妻「淚流不止」難溝通　鋼鐵爸嘆：她情緒很不穩定

李翊君登小巨蛋...開唱〈雨蝶〉致敬瓊瑤　合體西卿飆〈苦海女神龍〉意外爆粗口！XD

李翊君登小巨蛋...開唱〈雨蝶〉致敬瓊瑤　合體西卿飆〈苦海女神龍〉意外爆粗口！XD

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

陳美鳳不捨顏正國：還很年輕　狂誇許瑋甯「想報名參加婚禮」

陳美鳳不捨顏正國：還很年輕　狂誇許瑋甯「想報名參加婚禮」

馬國畢昔欠債5千萬還被冒名詐騙　曝「負債代表」澎恰恰也遭烏龍踅桌

馬國畢昔欠債5千萬還被冒名詐騙　曝「負債代表」澎恰恰也遭烏龍踅桌

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

《自殺通告》正式預告

《自殺通告》正式預告

曾莞婷「離開台八沒戲演」淚憶陳慧翎　演完《影后》陷低潮「沒問過自己快不快樂」

曾莞婷「離開台八沒戲演」淚憶陳慧翎　演完《影后》陷低潮「沒問過自己快不快樂」

看更多

【幸福就是這麼簡單】爸每天一回家就被女兒們熱情迎接

即時新聞

剛剛
剛剛
19分鐘前0

國慶晚會胡瓜〈包青天〉開場　破冰白冰冰台中同台了

30分鐘前20

最正人妻曬「10年前自拍照」　大濃妝配變色片：看起來一把年紀

1小時前1

〈釣魚記2.0〉大寶寶跟上了嗎？　兒歌變電音舞曲掀網朝聖：世界瘋了

2小時前50

《歌劇魅影》男星驟逝！　摯友心碎證實曝最後見面

2小時前113

顏正國靈堂開放時間、地點曝光！　遺孀發訃告：先生永存我們心中

2小時前20

女星拍薩滿鬼片一喊卡…全身突發麻　「滴詭異血水」靈異現象不斷

3小時前0

SJ利特首入圍金鐘獎！温昇豪曝私下「視訊內容」　是否出席典禮給答案

3小時前10

林予晞大熱天「穿厚重冬裝+戴眼鏡」現身　背後藏暖心原因！

3小時前30

廣末涼子車速165公里遭玩哏　「惹怒經紀公司」電視台道歉了

3小時前0

德國文豪卡夫卡生前最後戀情！　氣質女星「演謬思」私下背景超狂

讀者迴響

熱門新聞

  1. 獨／遭前男友羞辱：無法娶妓女　AV女神心碎棄婚
    22小時前4447
  2. 51歲玉女歌手婚後淡出演藝圈　近照美成這樣
    10/8 17:3461
  3. 黑男街頭配對片下架風波燒！　又被挖大尺度正妹片
    10小時前4821
  4. 女神「現身災區清水溝」！
    9小時前327
  5. 從朋友變老公！Lulu甜喊陳漢典「我的李大仁」　私下告白內容超噴淚
    14小時前2613
  6. 唐玲父確診肺腺癌2個多月就走了　她驚覺1徵兆：以為是特色
    10/8 19:321417
  7. 顏正國靈堂照遭偷拍外流！　鋼鐵爸深夜怒發聲
    22小時前6423
  8. 顏正國浪子回頭！2童星也入歧途　他淪「十大逃犯」
    14小時前1219
  9. 獨／台AV女神爆賣春內幕　最高開價百萬元
    10/8 21:003625
  10. 李千娜、黃尚禾二度現身顏正國靈堂　王識賢哀痛悼念
    8小時前141
ETtoday星光雲

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合