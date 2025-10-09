廣末涼子車速165公里遭玩哏　「惹怒經紀公司」電視台道歉了

記者王靖淳／綜合報導

45歲日本女星廣末涼子今年4月發生追撞車禍，後來事故調查結果指出，當時她的車速達165公里，消息一出立刻震驚日網，這件事最近更被TBS電視台的綜藝節目拿來調侃，讓廣末涼子經紀公司相當不滿。為此，TBS電視台道歉了！

▲廣末涼子。（圖／翻攝自Instagram）

綜合日媒報導，日本電視台TBS的綜藝節目《ALL STAR後夜祭’25秋》最近以廣末涼子的車禍事件作為題材，大開地獄哏玩笑，引發熱議。據了解，4日深夜播出的節目片段中，主持人向來賓提出一個問題：「下列哪一位沒有出現過時速165公里的紀錄？」選項中除了有大谷翔平、佐佐木朗希、伊良部秀輝等棒球選手，竟還出現了女星廣末涼子的名字。

▲廣末涼子被節目調侃。（圖／翻攝自X）

面對節目消費藝人的行為，廣末涼子所屬經紀公司，事後也向電視台發送正式抗議信，表示整起車禍事件警方還在待查中，但在真相尚未釐清之前，節目卻將此事件當成玩笑話對待，痛批此舉已嚴重損害廣末涼子的聲譽。為此，TBS電視台今（9）日正式刊登道歉啟事，並向廣末涼子，以及所有相關人員帶來的不便表達歉意，希望能為這場風波止血。