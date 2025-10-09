ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

Andy「這是我做過最後悔的決定」
全聯、家樂福上百商品「買1送1」
何超蓮「224坪山頂豪宅」罕曝光
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

顏正國 唐玲 金寶娜 辛尤里 黑男 夢多 饅頭媽 阿本

廣末涼子車速165公里遭玩哏　「惹怒經紀公司」電視台道歉了

記者王靖淳／綜合報導

45歲日本女星廣末涼子今年4月發生追撞車禍，後來事故調查結果指出，當時她的車速達165公里，消息一出立刻震驚日網，這件事最近更被TBS電視台的綜藝節目拿來調侃，讓廣末涼子經紀公司相當不滿。為此，TBS電視台道歉了！

▲▼廣末涼子。（圖／翻攝自Instagram）

▲廣末涼子。（圖／翻攝自Instagram）

綜合日媒報導，日本電視台TBS的綜藝節目《ALL STAR後夜祭’25秋》最近以廣末涼子的車禍事件作為題材，大開地獄哏玩笑，引發熱議。據了解，4日深夜播出的節目片段中，主持人向來賓提出一個問題：「下列哪一位沒有出現過時速165公里的紀錄？」選項中除了有大谷翔平、佐佐木朗希、伊良部秀輝等棒球選手，竟還出現了女星廣末涼子的名字。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼廣末涼子被節目調侃。（圖／翻攝自X）

▲廣末涼子被節目調侃。（圖／翻攝自X）

面對節目消費藝人的行為，廣末涼子所屬經紀公司，事後也向電視台發送正式抗議信，表示整起車禍事件警方還在待查中，但在真相尚未釐清之前，節目卻將此事件當成玩笑話對待，痛批此舉已嚴重損害廣末涼子的聲譽。為此，TBS電視台今（9）日正式刊登道歉啟事，並向廣末涼子，以及所有相關人員帶來的不便表達歉意，希望能為這場風波止血。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

廣末涼子

推薦閱讀

獨家／遭前男友背後羞辱：無法娶一個妓女！　AV女神心碎棄婚

獨家／遭前男友背後羞辱：無法娶一個妓女！　AV女神心碎棄婚

20小時前

51歲玉女歌手婚後淡出演藝圈　宣告重返歌壇...近照美成這樣

51歲玉女歌手婚後淡出演藝圈　宣告重返歌壇...近照美成這樣

10/8 17:34

黑男街頭配對片下架風波燒！　又被挖大尺度正妹片「初見就親吻」

黑男街頭配對片下架風波燒！　又被挖大尺度正妹片「初見就親吻」

7小時前

女神「現身災區清水溝」！低調一幕全被拍 旁人認證：沒休息真的強

女神「現身災區清水溝」！低調一幕全被拍 旁人認證：沒休息真的強

6小時前

從朋友變老公！Lulu感性告白陳漢典「愛情真相曝光」　私下對話全場噴淚

從朋友變老公！Lulu感性告白陳漢典「愛情真相曝光」　私下對話全場噴淚

11小時前

唐玲父確診肺腺癌「2個多月就走了」　她驚覺1長年徵兆：以為是特色

唐玲父確診肺腺癌「2個多月就走了」　她驚覺1長年徵兆：以為是特色

23小時前

顏正國靈堂照遭偷拍外流！　鋼鐵爸深夜怒發聲：做人剛剛好就好

顏正國靈堂照遭偷拍外流！　鋼鐵爸深夜怒發聲：做人剛剛好就好

19小時前

顏正國走歪路浪子回頭！2童星也入歧途…他打死少年淪「十大逃犯」

顏正國走歪路浪子回頭！2童星也入歧途…他打死少年淪「十大逃犯」

11小時前

獨家／台AV女神爆內幕「二成在賣春」　最高開價百萬元：可提高行情

獨家／台AV女神爆內幕「二成在賣春」　最高開價百萬元：可提高行情

21小時前

李千娜、黃尚禾二度現身顏正國靈堂　王識賢哀痛悼念：不敢相信

李千娜、黃尚禾二度現身顏正國靈堂　王識賢哀痛悼念：不敢相信

6小時前

夢多沒參加《中文怪物》被追問　認「製作單位找過我」曝婉拒內幕

夢多沒參加《中文怪物》被追問　認「製作單位找過我」曝婉拒內幕

20小時前

脹奶照曝！H級辣模產後賣「母乳香皂」　給粉絲搶購：更貼近體香

脹奶照曝！H級辣模產後賣「母乳香皂」　給粉絲搶購：更貼近體香

19小時前

熱門影音

顏正國是他們媒人　李千娜.黃尚禾靈堂待一整天

顏正國是他們媒人　李千娜.黃尚禾靈堂待一整天
【最後對話曝】顏正國堅強報平安！好友聽語音淚崩

【最後對話曝】顏正國堅強報平安！好友聽語音淚崩
恩利得獎..伊能靜蹲台下狂拍　謝爸媽「一出生就聽〈情非得已〉」

恩利得獎..伊能靜蹲台下狂拍　謝爸媽「一出生就聽〈情非得已〉」
「選郭碧婷當兒媳」只看3點！　向太曝：門當戶對不重要

「選郭碧婷當兒媳」只看3點！　向太曝：門當戶對不重要
邱澤當爸後燦笑露面　會娃娃音...可愛開關被開啟

邱澤當爸後燦笑露面　會娃娃音...可愛開關被開啟
趙露思認常「提不起精神」　變相好處：情緒很穩定

趙露思認常「提不起精神」　變相好處：情緒很穩定
北捷阿嬤逼讓座被踹飛　楊貴媚：碰到走開就好

北捷阿嬤逼讓座被踹飛　楊貴媚：碰到走開就好
王齊麟視訊告白超害羞！ 陳詩媛曝低調求婚認定真愛

王齊麟視訊告白超害羞！ 陳詩媛曝低調求婚認定真愛
五月天率萬人齊唱《倔強》！為花蓮災民打氣超催淚

五月天率萬人齊唱《倔強》！為花蓮災民打氣超催淚
池昌旭遭女粉「突襲強吻」 保鑣像路人...全程袖手旁觀

池昌旭遭女粉「突襲強吻」 保鑣像路人...全程袖手旁觀
陸網紅「撞臉潘瑋柏」　現身演唱會同框本尊

陸網紅「撞臉潘瑋柏」　現身演唱會同框本尊
「浪子回頭」顏正國癌逝　人都會犯錯回來就好好做

「浪子回頭」顏正國癌逝　人都會犯錯回來就好好做
「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

顏正國妻「淚流不止」難溝通　鋼鐵爸嘆：她情緒很不穩定

顏正國妻「淚流不止」難溝通　鋼鐵爸嘆：她情緒很不穩定

李翊君登小巨蛋...開唱〈雨蝶〉致敬瓊瑤　合體西卿飆〈苦海女神龍〉意外爆粗口！XD

李翊君登小巨蛋...開唱〈雨蝶〉致敬瓊瑤　合體西卿飆〈苦海女神龍〉意外爆粗口！XD

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

陳美鳳不捨顏正國：還很年輕　狂誇許瑋甯「想報名參加婚禮」

陳美鳳不捨顏正國：還很年輕　狂誇許瑋甯「想報名參加婚禮」

馬國畢昔欠債5千萬還被冒名詐騙　曝「負債代表」澎恰恰也遭烏龍踅桌

馬國畢昔欠債5千萬還被冒名詐騙　曝「負債代表」澎恰恰也遭烏龍踅桌

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

《自殺通告》正式預告

《自殺通告》正式預告

曾莞婷「離開台八沒戲演」淚憶陳慧翎　演完《影后》陷低潮「沒問過自己快不快樂」

曾莞婷「離開台八沒戲演」淚憶陳慧翎　演完《影后》陷低潮「沒問過自己快不快樂」

看更多

【塞車震撼空拍】中國最大收費站「36車道全開」

即時新聞

剛剛
剛剛
14分鐘前1

顏正國靈堂開放時間、地點曝光！　遺孀發訃告：先生永存我們心中

27分鐘前0

女星拍薩滿鬼片一喊卡…全身突發麻　「滴詭異血水」靈異現象不斷

34分鐘前0

SJ利特首入圍金鐘獎！温昇豪曝私下「視訊內容」　是否出席典禮給答案

46分鐘前0

林予晞大熱天「穿厚重冬裝+戴眼鏡」現身　背後藏暖心原因！

58分鐘前10

廣末涼子車速165公里遭玩哏　「惹怒經紀公司」電視台道歉了

1小時前0

德國文豪卡夫卡生前最後戀情！　氣質女星「演謬思」私下背景超狂

1小時前0

邱澤「酗酒家暴」形象反轉！　舒淇寫《女孩》落淚…指定要他演

1小時前10

超狂！《宇宙啦啦隊》登國際「NBA熱身賽首亮相」　10位脫穎而出女孩曝光

1小時前0

泰勒絲新歌〈Wood〉引人遐思　雙關語影射男友

1小時前20

Lulu、陳漢典世紀婚倒數　她又砸百萬圓夢...激動到當場爆哭

讀者迴響

熱門新聞

  1. 獨／遭前男友羞辱：無法娶妓女　AV女神心碎棄婚
    20小時前4247
  2. 51歲玉女歌手婚後淡出演藝圈　近照美成這樣
    10/8 17:3461
  3. 黑男街頭配對片下架風波燒！　又被挖大尺度正妹片
    7小時前4621
  4. 女神「現身災區清水溝」！
    6小時前327
  5. 從朋友變老公！Lulu甜喊陳漢典「我的李大仁」　私下告白內容超噴淚
    11小時前2613
  6. 唐玲父確診肺腺癌2個多月就走了　她驚覺1徵兆：以為是特色
    23小時前1417
  7. 顏正國靈堂照遭偷拍外流！　鋼鐵爸深夜怒發聲
    19小時前6423
  8. 顏正國浪子回頭！2童星也入歧途　他淪「十大逃犯」
    11小時前1219
  9. 獨／台AV女神爆賣春內幕　最高開價百萬元
    21小時前3625
  10. 李千娜、黃尚禾二度現身顏正國靈堂　王識賢哀痛悼念
    6小時前141
ETtoday星光雲

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合