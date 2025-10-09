蔡瑞雪「富士山前解放深溝」超兇上圍被看光！認了靠P圖⋯網驚：看不出來

記者潘慧中／綜合報導

蔡瑞雪擁有「北一女神」封號，因甜美外型備受矚目，私下常和粉絲分享生活點滴。她近日便在社群網站上傳了一系列和富士山的合照，「第一次來看富士山，終於⋯靠P圖完成了」，後製技巧好到讓不少網友都直呼看不出來！

▲▼蔡瑞雪承認和富士山的合照有P圖。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）



照片中，可以看到蔡瑞雪穿著灰色西裝外套，剪裁合身但略帶寬鬆感；她內搭白色低胸背心，豐滿北半球呼之欲出，深邃事業線全被看光光。她下半身搭配黑色短裙，在整體灰白配色中增添層次感，看起來更高挑了。

▲蔡瑞雪好身材在鏡頭前一覽無遺。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）



蔡瑞雪套上黑色長靴，修飾腿部線條，展現修長筆直的美腿；配上黑色鏈條小包，讓造型更顯精緻。她放下一頭柔順的長直髮，渾身散發出女人味，無論在富士山前或遊樂園裡，都顯得耀眼迷人。

▲蔡瑞雪穿超辣！（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）



事實上，蔡瑞雪曾坦言為了變漂亮，不但減肥、戴牙套、拔了7顆牙齒，還做了美白、保養、學化妝、健身等方法，「我覺得讓自己變美（符合自己的審美），是一件很開心的事情。」