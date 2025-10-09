哈孝遠多病纏身 一晚打呼逾1700次　戴呼吸正壓器還漏尿健康亮紅燈

記者葉文正／台北報導

籃球運動員出身的藝人哈孝遠日前登上《聚焦2.0》分享身體變化，承認飽受高血壓、睡眠呼吸中止症、痛風等病症所苦，光是一個晚上就打呼超過1700次，嚴重影響生活品質。尤其主持美食節目多年，不是在吃，就是在吃的路上，明目張膽的幸福肥帶來的是壓迫膀胱導致漏尿，令他相當困擾，減肥議題刻不容緩。

▲哈孝遠配戴呼吸正壓器。（圖／年代提供）



身高200公分，體重約150公斤的哈孝遠是睡眠呼吸中止症的高危險群，經檢測後發現AHI值竟高達80，意指1小時呼吸中止80次，遠超重度標準30次的2倍以上！不僅如此，每晚鼾聲如雷首當其衝是枕邊人的睡眠，雖然笑稱空服員老婆瑄瑄長年靠近飛機引擎工作，聽到鼾聲倍感親切，但兒子可沒那麼好說話，會毫不留情「打下去」。目前哈孝遠使用正壓呼吸器一年多，症狀已有所改善。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲哈孝遠在節目上量脖圍。（圖／年代提供）



哈孝遠自知肥胖風險，以前曾節食暴瘦30公斤，雖然效果明顯卻也反彈得快，對身體負擔非常大。他不諱言提到前陣子體重最高達163公斤，連太太都忍不住虧：「這是我的身高嗎？」因此下定決心預約切胃手術，並改變飲食方式，增加蛋白質攝取，盼早日恢復健康。