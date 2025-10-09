石原聰美生完二寶首露臉！　產後狀態「不像生過兩胎」日網震驚了

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星石原聰美5月宣布生下第二胎，隨後停工休息至今5個月，9日宣布回歸主持的NHK生活知識節目，預計16日會播出。而她產前挺著孕肚出席「日影奧斯卡」日本電影學院賞，當時氣色絕佳，產後火速回到纖細身材，令日網震驚：「已經生了嗎？」

▲石原聰美5月宣布生下二寶，休息5個月後正式回歸主持節目。（圖／翻攝自X）

據日媒《Sponichi Annex》報導，石原聰美回歸後完成首集錄影，並表示：「就像回到了家一樣！心想『又要從這裡重新開始了！』，帶著滿心的興奮進行錄影。」她也坦承道：「其實昨晚太緊張，睡不太著。」而她一走進攝影棚，全場工作人員就響起歡呼聲，製作單位回應「她以更加光彩奪目的姿態回歸，果然不愧是我們的娛樂女王！」

▲石原聰美3月挺孕肚出席電影頒獎禮。（圖／翻攝自X）

▲石原聰美產後先回歸主持節目，連身長裙仍可看出身材恢復迅速。（圖／翻攝自X）



石原聰美現年38歲，2020年10月嫁給在外商公司上班的圈外男友，2022年4月生下第一胎，2025年生下第二胎，3年連生兩娃。她短短5個月內火速恢復產前的狀態，引發日網熱烈討論，眾人留言「能在生產後短時間內迅速恢復美麗，這樣的努力真的很了不起」、「不愧是她耶，復出毫無違和感。休產假前依然可愛，復出後的樣子也完全沒有變化，真是厲害」、「已經生了第二個嗎？」、「產後5個月就復出了嗎」、「起來真的非常年輕，完全感覺不到『老化』」。另外也有人認為她以往給大眾可愛的印象，現在結婚生娃已經給人成熟的美感。

▲日網稱讚石原聰美看不出生過兩胎，也有人認為她結婚生娃外型變得更成熟了。（圖／翻攝自X）