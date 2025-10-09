準金馬新人助攻！　甜約翰吐「破碎單戀」：連開始都沒有

▲甜約翰推出新單曲。（圖／歪的音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

甜約翰Sweet John預告將以第四張全新專輯回歸，搶先推出新單曲〈又見大雨〉，唱出一段即將結束的關係，其中一方明知終點將至，卻仍無法下定決心說離開，甜約翰以一貫細膩的詞句，捕捉關係崩解前的沉默與拉扯。

甜約翰新單曲MV由牧森與馬育蓁擔綱主演。



MV由導演李儒杰執導，拍攝出一段彷彿被雨幕隔開，無法再靠近的關係。導演邀請剛以電影《進行曲》入圍金馬獎「最佳新演員」的牧森與新生代演員馬育蓁擔綱主演，以「單戀的結束」為出發點，詮釋出連開始都沒有，因此連告別都說不出口的無奈。

故事從一齣舞台劇的落幕開場、當布幕緩緩落下劇情已然完結，兩人卻仍緊握雙手，那曖昧而矛盾的時刻，正是歌曲情緒的縮影。MV畫面在現實與回憶間切換，女主角宛如被困在永不停歇的雨裡，明知結局將至卻難以放下。

導演表示：「雨既能模糊表情，也讓人看得更清楚，那些無法繼續的愛。」於是透過兩位演員間細膩眼神，演繹著那些說不出的情感；每一次猶豫的靠近，都是壓抑情感後的小小掙扎，導演透過鏡頭語言的魔力，將所有無法言喻的話語全都道盡。

甜約翰Sweet John預告，第四張專輯將是一張非常適合沉澱的作品，團員們笑說：「就請先享受〈又見大雨〉讓大家痛快地淋一場雨，把淚水與雨水幻化成往前出走的勇氣。」

