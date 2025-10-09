關淑怡「全身插管」未脫險！剛做完大手術仍在ICU…送醫原因曝光

記者陳芊秀／綜合報導

59歲香港歌手關淑怡7日驚傳病危住院，進加護病房搶救，兒子關浚賢與爸爸在醫院焦急守候，兒子被目擊病房外抱膝痛哭，令人憂心。而港媒再度傳出她經歷數小時大手術，目前仍在加護病房，尚未完全脫險。

▲關淑怡病危住院震驚全港。（圖／翻攝自臉書）

據《香港01》報導，關淑怡於上星期在家中突然暈倒，家人緊急叫救護車送到醫院，期間一度進入ICU搶救，但情況未見好轉。知情人士透露，她早前接受了一次歷時數小時的大型手術，術後現在仍全身插管，並留在ICU病房接受密切監察，目前情況仍然相當嚴重。

關淑怡在1989年以一曲〈難得有情人〉爆紅樂壇，在事業高峰之際，2001年懷孕消失樂壇，前往加拿大生下兒子關浚賢，直到2005年承認未婚生子，2014年首度公開稱孩子生父是不丹仁波切。她近年還多次傳出行為異常，包括2012年曾寫下告別信，疑似起輕生念頭；2016年在愉景灣海灘墜海，當時傳出是因為情變借酒澆愁跳海，隨後本人否認；2017年在飯店與員工起爭執，並涉及刑事恐嚇，最後出庭坦承普通襲擊罪，被罰款2000港幣（約台幣7806元）且因此有案底，另一項刑事恐嚇罪則獲得撤銷控訴。經歷許多負面風波的她，2020年曾在IG發文表示要退出娛樂圈。