虐童案比你想的多！李怡貞揭5大徵兆…幼兒園「監視器死角」駭人內幕

記者陳芊秀／綜合報導

擁有50萬粉絲的房產YouTuber「Ted」昨日（8）透過影片控訴，自己的女兒在新北林口某家雙語幼兒園遭受不當對待，當日與其他5名家長前往提告。長期關注兒少議題的律師李怡貞，也為此發出長文提醒，直言「現實世界的虐童案，真的比你們想像中的多還多」，更列出5種情況，提醒家長要重視孩子。

▲知名YouTuber率5家長前往警局提告，指控林口某家幼兒園涉嫌虐兒。（圖／記者陸運陞翻攝）

李怡貞在文中列出家長務必重視的孩子身上發生的5種情況：「一、孩子身上出現不明傷痕，不管是否見血，不管聯絡簿有無說明是什麼原因造成，記得拍照存證；二、開始做惡夢、夜驚；三、食慾不振或狼吞虎嚥；四、強烈抗拒上學，請絕對不要當作撒嬌；五、不要以為學費很貴，老師就一定會把你的孩子當寶貝。」她強調，一旦發現這些情況，應立即讓孩子暫停上學，切勿當作只是孩子在鬧脾氣。

此外，李怡貞提到，高資產家庭千挑萬選選到一個高價的幼兒園，將孩子送入園一段時間後才發現，自己的孩子被不當對待，通常都是牙牙學語的孩子受害，家長因為大意或工作忙而忽略。她表示沒有人能接受孩子受到傷害，「但也沒有人能理解，低薪多工的老師在照顧這些孩子的時候所承受的各種壓力，竟然會用這種方式在宣洩甚至是報復手段」。

李怡貞更分享當事人的案例，她的當事人與老師交情很好，卻發現老師在背後對孩子進行恐嚇、孤立等精神虐待。當採取法律行動、保全監視器畫面後，才驚覺畫面存在大量的「死角」與「無聲片段」，而訴訟有用嗎？懲罰有用嗎？她坦言「只有一點點用，但彌補不了什麼」。

因此李怡貞感嘆，即便提起訴訟，對孩子造成的傷害也難以彌補，幼兒園往往也能繼續營業。她認為，法律的改變速度太慢，在這之前，家長只能先靠自己的「各種覺察以及為人父母的直覺」。她沉痛呼籲家長多觀察，別在無意間「將孩子送入虎口」，造成無法挽回的悔恨與自責。