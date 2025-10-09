國光女神分手1年「首開5條件」徵男友！ 全攝影棚傻眼：太困難了

記者潘慧中／綜合報導

梁云菲（Nana）因參加《國光幫幫忙》國光女神選拔出道，豪邁直爽的作風備受喜愛。2024年10月承認分手圈外男友的她，最近受邀上節目分享感情經歷，同時開出5項擇偶條件，結果「被整個攝影棚的人都説太困難」。

▲梁云菲公開5項擇偶條件。（圖／翻攝自Instagram／nanaliangbadgal）



照片中，可以看到梁云菲的理想對象必須是自由潛水員、有藝術相關背景、幽默風趣但本質是I人、外表陰鬱且身材偏瘦，最好還是能理解她並接住她的人。

▲梁云菲已經分手約一年了。（圖／翻攝自Instagram／nanaliangbadgal）



沒想到，梁云菲一公開擇偶條件，整個攝影棚的人都異口同聲地說「太嚴苛」。在網路上曝光後，則引來部分網友重提前男友：「只有金剛達標了。」

▲▼曾和金剛有過一段情的梁云菲回應酸民。（圖／翻攝自Instagram、Threads／nanaliangbadgal）



梁云菲看到也不客氣地回覆了，「你文盲ㄛ。」此外，從畫面中能看到她錄影當天頂著俐落短髮，身穿印有圓點圖案的襯衫，搭配黑色吊帶褲，看起來十分修長。