婚禮倒數！Lulu親自籌備曝進度「陳漢典全聽她的」堅定認定彼此❤️

陳漢典和Lulu（黃路梓茵）上個月突宣布結婚，喜訊震驚演藝圈，小倆口即將於明年1月在文華東方舉辦婚禮。Lulu近日錄製唐綺陽的Podcast節目《唐綺陽居酒屋》，分享婚禮籌備近況，透露目前兩人都在全力準備中，「我們現在壓力很大，妹妹當我的視覺總監，我這邊概念發想、節目策劃，一件一件事來，就會做到最好。」

▲Lulu親揭婚禮進度 。（圖／翻攝自YouTube／唐綺陽官方專屬頻道）

Lulu希望能打造「夢幻婚禮」，親自規劃終生大事，而陳漢典全程都尊重她的意見，「他不是現在才尊重，他從以前就很尊重我一切，他真是我此生看過情緒最穩定的人，非常可靠！」更直言兩人從沒吵架過，甚至沒看過對方發脾氣。

▲Lulu、陳漢典明年一月將舉辦婚禮，近期就要登記結婚。（圖／翻攝自Instagram／originalpoping）

兩人進度超快速，被問到為何會突然決定結婚？Lulu則眼神堅定說，「好像真的是天時地利人和，這麼好的人在我身邊，到底為什麼不結婚？我們也想跟朋友分享，最好的方式就是結婚，如果我那麼確定，我每天早上起來想看到他，他也想看到我，那就結婚啊。」至於外界傳聞「閃婚是否因懷孕」，Lulu再度澄清：「沒有懷孕啦！」