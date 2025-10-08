楊謹華、柯佳嬿相約聚餐「8點就睏」　3度爭金鐘視后私下話題曝

記者王靖淳／綜合報導

第60屆電視金鐘獎將在下周六（18）日登場，女星楊謹華與柯佳嬿在暌違5年後，將三度於金鐘殿堂上正面交鋒，爭奪視后寶座，為本屆金鐘獎掀起最大話題，而兩人也在頒獎典禮前相約聚餐，私下真實互動隨之曝光。

▲楊謹華分享與柯佳嬿的合照。（圖／翻攝自Instagram／cheryllovel0ve）

楊謹華透過IG限動分享柯佳嬿坐在餐桌前的獨照，並在文中大讚，即使對方吃飯吃到一半想睡覺，也依舊是仙氣飄飄的「柯仙」。為此，柯佳嬿也隨即在IG限動PO出與楊謹華的合照，並大方承認：「八點多就有睏感」，同時也自嘲兩人是越吃越想睡的女子們。不僅如此，她更不忘回誇楊謹華，吃飯當天以很美的姿態登場。照片曝光後，立刻掀起網友討論。

▲柯佳嬿分享與楊謹華的合照。（圖／翻攝自Instagram／alicekochiayen）

回顧兩人的「金鐘情仇」，第一次是在2016年第51屆金鐘獎，當時楊謹華以《一把青》中的「師娘」秦芊儀一角入圍，最終敗給了以《必娶女人》入圍的柯佳嬿。時隔四年，兩人在2020年第55屆金鐘獎再度狹路相逢。楊謹華以《鏡子森林》中記者一角獲肯定，卻強碰當年紅遍亞洲、由柯佳嬿一人分飾兩角的現象級神劇《想見你》。最終，柯佳嬿憑藉該劇再度封后，第二次從楊謹華手中奪下視后獎座。

▲楊謹華、柯佳嬿金鐘獎三度交鋒。（圖／翻攝自Facebook）

今年，是兩人第三度的世紀對決。楊謹華在《影后》中的演出被譽為是其演藝生涯的又一巔峰，而柯佳嬿在《童話故事下集》的突破也同樣備受讚譽。究竟最終獎落誰家，將在10月18日的頒獎典禮上揭曉。