廣播金鐘超狂！《萌學園》2男星合體頒獎...國師唐綺陽也來了

▲ 唐綺陽將擔任頒獎人。（圖／三立提供）



記者翁子涵／台北報導

第60屆廣播金鐘獎將於本週六在臺北流行音樂中心盛大登場，本屆金鐘頒獎陣容星光熠熠，「廣播夢中情人」李文媛久違現身，將頒發「企劃編撰」等重要獎項，《萌學園》系列主演阿本與劉書宏也將合體頒發「兒童節目獎」與「少年節目獎」，這對風靡全台的青春偶像再次同台，勢必掀起一波「回憶殺」，為典禮現場注入滿滿的世代共鳴。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 阿本、劉書宏、許哲珮都將擔任頒獎人。（圖／三立提供）



人氣星座專家唐綺陽將再次登上金鐘舞台，她不僅是首屆音頻節目「生活風格節目獎」得主，今年更將擔任四個音頻節目獎項的頒獎人，展現其在數位廣播領域的影響力。此外，曾榮獲「最佳流行音樂節目主持人獎」的知名廣播人王介安，也將攜手音樂才女鄭宜農，共同頒發生活風格與類型音樂獎項，這對跨界組合勢必激盪出專業與文藝的璀璨火花。

深耕廣播多年的經典兄弟檔秦夢群、秦夢眾，將共同頒發「社區節目獎」等獎項，展現廣播傳承力量。而演藝圈的綜藝閨蜜檔李佩甄與胡盈禎（小禎）也將驚喜合體，頒發廣告類與品牌行銷獎項。兩人不僅跨足主持、戲劇與廣播，近期更攜手經營音頻節目，以輕鬆幽默風格深受年輕族群喜愛，默契十足的她們將為典禮帶來更多火花。

入圍者謝哲青與邵大倫也將親自頒獎，展現跨界風采。謝哲青再度入圍「生活風格節目主持人」，邵大倫則同時角逐兩項流行音樂大獎。更令人期待的是，資深配音泰斗杜滿生與實力派演員王琄將攜手頒發「音效獎」、「廣播劇獎」等重要獎項。曾為《楚留香》香帥獻聲的杜滿生，與對廣播文化熱愛的王琄同台，這對橫跨廣播與戲劇的重量級組合，無疑是典禮最亮眼的驚喜之一。

壓軸大獎「流行音樂節目主持人獎」與「流行音樂節目獎」，將由「西洋音樂教父」余光與獨立音樂人許哲珮聯手揭曉，余光自70年代起即引領台灣西洋音樂風潮，是無數聽眾的音樂啟蒙導師，曾獲金鐘主持人獎與特別貢獻獎，地位崇高。他與才華洋溢的許哲珮跨世代合作，無疑是典禮最高潮，將為金鐘獎帶來傳奇與新生的激盪。