虞書欣捲霸凌「沉默搞消失」2個月！狂掉200萬粉絲　工作室發文出包了

大陸女星虞書欣近期捲入霸凌及家族財富爭議，自8月底以來持續神隱，並未出面說明，至今其個人社群媒體帳號自9月起僅轉發6條內容，累計掉粉超過200萬，中秋節當天罕見發文祝賀，卻被發現PO出舊照片，而本人持續未有任何回應。

▲虞書欣。（圖／翻攝自微博）



面對各界質疑，虞書欣的工作行程受到顯著影響，據悉其10月份的工作安排僅剩配音和錄音工作，新戲《一念江南》傳出暫停拍攝，多個合作品牌包括飲品、名牌錶等均已刪除或下架代言內容，自8月底以來，虞書欣本人社群帳號近2個月未更新生活動態，僅有工作室發布中秋節祝福及10月行程資訊。

虞書欣工作室在中秋節當天發布她拍攝工作的九宮格照片，並在抖音上傳拍攝花絮影片，然而，網友發現照片全為舊圖，且疑似P圖，手臂形狀異常，出現「忽大忽小」的情況，此外，虞書欣微博上大量負面關聯詞在中秋節當天被清空，僅保留了幾條最新內容，這一舉動被猜測是試圖消除負面輿論的影響。

▲虞書欣工作室中秋發文又出包。（圖／翻攝自微博）



此次爭議起源於女星張昊玥的控訴，指出在2016年錄製《一年級·畢業季》期間，遭到虞書欣以「盤絲洞蜘蛛精」等言語貶低，並遭受小團體孤立，導致其陷入抑鬱而退出演藝圈。此外，虞書欣家族企業也捲入爭議，包括其父親虞丕傑關聯企業涉及15.58億元異常關聯交易，以及稅務等問題，目前虞書欣方面仍未對各項指控做出正面回應，公關危機持續發酵。