羅志祥愛徒「整年0收入」！　還慘遭「空幹」羞辱...身心受創暴瘦

詹仕偉Snoopy於2018年以羅志祥旗下的C.T.O男團成員出道，在2023年也參加香港選秀節目《全民造星V》，一路闖進前十名，同年合約期滿離開C.T.O，在香港參加選秀時，他透露有次偷用手機，卻發現老闆羅志祥桃色新聞已全面爆發，他立刻叫醒隊友看熱搜，頓時陷入長達一小時的沉默與震驚，作為羅志祥旗下的團體，他們背負著外界的光環，他回憶當時在訓練現場，其他人開始嘲笑他們，甚至模仿老闆的招牌「空幹」動作，讓他備感壓力與委屈，大嘆：「不用這樣落井下石吧！」

儘管當時老闆羅志祥未多加解釋，仍持續幫他們尋找資源，這也讓他燃起鬥志，「那時候就是想要為他爭一口氣，難免會很不服輸，想著一定要為公司爭口氣。」甚至曾24小時未離開舞蹈教室，展現驚人毅力，不過C.T.O曾被批為「最醜男團」，雙重壓力下，讓他在香港時一度想退賽，「心理狀態不是太好，知道要從零開始，但那個身份落差感還是很不適應。」他因此從55公斤暴瘦到50公斤，「再瘦下去就要住院，都吃不太下。」

他也回憶出道以來戶頭都只有幾萬塊，疫情那一年更是整年零收入，只能吃家裡的，或靠爸爸塞的幾千塊錢度日，生活相當慘澹，他一度陷入焦慮與自我懷疑，「每天醒來都在想，還要不要繼續做這行？」好在參加香港選秀節目《全民造星V》，一路闖進前十名，成為他重拾信心的轉捩點。

當年結束與C.T.O的合約時，外界曾誤傳他「退團」，他首度澄清：「其實是合約期滿，大家對未來方向不同，就和平分開。」問及對羅志祥是否有怨言？他笑著搖頭：「完全沒有埋怨，只有感謝。他嚴苛的訓練，讓我學到紀律和抗壓。那段日子就像演藝軍訓，打下最紮實的底子。」

自稱單身8年的他，被問到昔日團員和「吳宗憲第四個女兒」Miusa過夜約會，他尷尬表示：「大家都是朋友。」透露Miusa個性很man，自己也會和她單獨吃飯，「她都會跟我說為什麼不幫他接香港工作，可能看我在香港有一些發展，要我帶她一起去。」

