胡瓜爆離開民視「收掉《綜藝大集合》」　好友陳美鳳發聲：很尊重

記者黃庠棻／台北報導

綜藝天王胡瓜與民視合約將在明年一月底到期，雙方合作可能出現變數，有傳聞指出他的經典節目《綜藝大集合》有可能收掉，讓觀眾都相當焦急。今（8）日胡瓜的好友陳美鳳出席記者會時，被問到相關話題時，也大方做出回應。

▲陳美鳳出席防疫衛教記者會。（圖／記者周宸亘攝）

胡瓜先前在採訪中提到，今年的跨年節目會在華視做，而不是留在民視，好朋友陳美鳳連續兩年都無法一起合體演出。對此，陳美鳳表示「已經很習慣每年都有他，他可能有其他想法，我也很尊重」，至於《綜藝大集合》可能有收掉的疑慮，她也透露自己先前完全不知情，是新聞出了才知道，被問及有沒有開口慰留胡瓜留在民視，她則沒有正面回應。

▲陳美鳳談及好友胡瓜。（圖／萬星傳播提供）

而陳美鳳在演藝圈出道多年，曾跟顏正國在1982年推出的電影《在那河畔青草青》中合作，當年她20幾歲，而對方則是才8歲而已，坦言聽到對方過世的消息相當震驚，但已經不太記得當年合作的回憶，私底下也沒有過多交集，也透過對方罹癌過世的噩耗呼籲大眾「要多多注意身體」。

▲陳美鳳過去曾跟顏正國合作電影。（圖／記者周宸亘攝）

此外，陳美鳳與邱澤私底下有深厚交情，過去邱澤、許瑋甯也曾與她一起聚會，坦言自己還沒有見過夫妻倆的兒子，對於雙方透露要舉辦婚禮自己也還沒有收到相關消息，不過她不斷大讚許瑋甯「老婆太可愛，跟這麼棒的人結婚，很替邱澤開心」。