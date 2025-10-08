記者張筱涵／綜合報導

韓國知名音樂製作人 KUSH（쿠시） 與模特兒出身製作人VVN（비비엔） 傳來喜訊，兩人愛情長跑9年，將於11日步入婚姻殿堂。

▲KUSI和VVN要結婚了。（圖／翻攝自Instagram）



兩人所屬經紀公司The Black Label於8日向《體育朝鮮》證實婚訊，表示：「KUSH與VVN將於10月11日締結百年之約。」至於婚禮細節，公司僅低調回應：「關於婚禮的具體內容暫不便公開，敬請見諒。」

KUSH生於1984年，VIVIEN則為1993年出生，兩人相差9歲，於2016年透過友人介紹相識，隨後公開戀情，感情穩定至今，因共同熱愛音樂而結緣，兩人被譽為韓國演藝圈的「音樂製作人代表情侶」。

KUSH最早以嘻哈二人組Stony Skunk成員出道，2007年轉型作曲家後，在YG娛樂創作出眾多經典作品，包括BIGBANG〈春夏秋冬〉、G-DRAGON〈Home Sweet Home〉、2NE1〈I Don’t Care〉、以及 Zion.T〈楊花大橋〉 等代表作。近期他也為原創動畫《Kpop 獵魔女團》製作主題曲〈Soda Pop〉，持續展現創作能量。

VVN則於2015年以時尚雜誌《Ceci》模特選拔大賽冠軍身分進入演藝圈，之後轉型音樂製作人，參與BIGBANG、BLACKPINK與JISOO等藝人的音樂製作。