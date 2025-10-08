張景嵐爆婚訊！　舊愛已成二寶爸…趕進度搬進3350萬新家

▲本刊10月1日晚上直擊張景嵐已經搬家，從忠孝東路四段搬到了不遠的新家，她獨自上工又回家。陳銳則人在美國。（圖／鏡週刊提供）

傳出婚訊同時，本刊直擊張景嵐與陳銳悄悄搬了新家，聽說位於北市大安區的精華地段。10月1日晚上8點左右，張景嵐走出位於台北捷運忠孝復興站附近的新家，旁邊跟著一名秀氣的男子。2人道別之後，張景嵐到忠孝東路三段巷內的國宅社區工作。

工作了將近2個小時，張景嵐獨自一人離開，然後步行回家；雖然整晚身邊都沒出現陳銳的影子，不過他與張景嵐本來就常各忙各的。

至於張景嵐的新居，據估格局為二房二廳一衛，總價含車位約新台幣3350萬元，是兼具便利與質感的住宅選擇。不過張景嵐之前認為所有物質都是死後帶不走的，覺得人生苦短，不想過著背房貸的生活，「最高紀錄在台灣有5個居住地可以休息。」直到近幾年，才有慢慢定下來的想法。

▲張景嵐推銷自己的面膜不遺餘力，雖然曾被前經紀公司提告違反合約求償，但最後她勝訴免賠。（圖／翻攝自張景嵐IG）

回顧37歲的張景嵐日前受訪，對外坦承當初小3歲的陳銳，是她主動追來的，甚至形容自己起初雖然沒啥感覺，但後來不想等了，藉著去對方經營的品牌店裡挑眼鏡，製造再見面的機會；於是從一開始的友人同桌聚會，直到正式決定交往，其實才2個月左右。

▲9年前合作《原來1家人》的張景嵐（右）、小煜（左）曾有過一段情，但傳因信仰而導致情變。（圖／翻攝自張景嵐IG）

陳銳之前，本刊曾揭露張景嵐在2018年底與小煜（楊奇煜）分手，傳出2人因信仰不同而走向分岔，女方信奉妙禪，男方則是基督徒。當時消息曝光之後，張景嵐並未正面否認，而是在臉書幽默回應，「天馬行空也是很有創意啦～真相，永遠只有一個！」

隨後張景嵐更在留言區回覆粉絲：「世界本就存在各種誤會～不了解所以會誤會，很正常。」至於小煜則在個人臉書釋放「恢單」訊息，寫下「該放下的好好放下，該憂傷的哭完就好。」甚至在情人節公開喊話「單身狗不誠心的祝福」，印證分手傳聞。2020年，小煜與圈外女友「言兒」結婚，之後陸續迎來2個孩子，現已是二寶爸了。而上個月剛過37歲生日的張景嵐，也終於傳出與陳銳趕上進度。

▲之前媒體報導，張景嵐其實是帶員工去做戒指，但被外界誤以為是陳銳送的。（圖／翻攝自張景嵐IG）

▲自創眼鏡品牌有聲有色的陳銳，常飛出國談生意，所以跟張景嵐會各過各的，談成熟的戀愛。（圖／翻攝自陳銳IG）





