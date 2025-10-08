兒子陳銳辦喜事？　陳凱倫沒聽說仍給祝福：她是個好女孩

▲不久前陳凱倫（中）聚餐感謝治療他的醫生陳贈成（右），兒子陳銳（左）也出席。（圖／翻攝自陳凱倫臉書）

圖文／鏡週刊

陳凱倫被本刊問到是否知道兒子陳銳要辦喜事，連忙回應：「沒有、沒有！我真的沒聽說。」並表示兒子近日出國進修，他非常以身為青年企業家的兒子為榮，但兒子的感情事，老爸根本不敢問。「現在父母都要尊重孩子是個體，而且他的個性，都是做了決定才會和父母說的。」

去年底，陳凱倫對外曾經誇口自己不會催婚，他說：「孩子長大有自主權了，只要他健康、平安，做父母的就很開心，也不會給壓力。」不過陳凱倫也坦承跟張景嵐沒互動，走在路上如果對方沒打招呼，甚至不會交談；雖然聽來關係頗為疏離，只是話鋒一轉，陳凱倫仍然獻上祝福，「張景嵐是個好女孩，我祝福兒子，夫妻倆非常尊重他的決定，一切都很配合。」

▲陳凱倫在公益演唱會的記者會上，透露沒見過兒子陳銳的女友張景嵐，自己也不敢對外多講，「我一講，回去是要被K的。」（圖／翻攝自陳凱倫臉書）

於是陳凱倫復出辦公益演唱會，也說原本有邀陳銳來看，結果被拒絕了，「他（陳銳）要去中南部巡店，我說那你就不要有遺憾；他回請我不要這樣威脅他，我就跟他說兒子對不起，因為爸爸愛你。」言談之中略無奈，不過由此可得知陳銳傳出已娶張景嵐，某種程度也算不想讓陳凱倫有所遺憾。

此外，張景嵐一路以來從開始研究人類圖、紫微、八字、星座等，她不僅很有興趣，也會自己看運勢，對於創業與談戀愛等預言，一開始她不敢相信，但最後卻都發生；她曾坦言已預知自己何時結婚，但是目前仍不願對外洩漏天機。



