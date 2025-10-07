2年半前合作顏正國…楊謹華揭私下專業態度　震驚發聲：好難平復

記者黃庠棻／台北報導

50歲男星「好小子」顏正國證實在7日過世，死因為肺腺癌。他的好友鋼鐵爸（阮橋本）在社群發布訃告，沉痛宣布「我們大家的好小子（阿國）顏正國先生，已於中華民國114年（西元2025年）10月7日下午16時57分，撒手告別人間。」噩耗令許多網友相當震驚，與他在台劇《今夜一起為愛鼓掌》中有不少對手戲的楊謹華也沉痛發聲。

▲楊謹華在《今夜一起為愛鼓掌》跟顏正國有許多對手戲。（圖／壹壹影業提供）

在《今夜一起為愛鼓掌》中，顏正國飾演的「許英雄」因早洩問題找上楊謹華飾演的性治療師求助，他魁梧的身材和龍鳳刺青形象與他內心細膩、為妻子著想的害羞性格形成強烈反差，播出時精湛的演技受到許多觀眾關注，沒想到卻在不1年後傳出過世的噩耗。

▲楊謹華在《今夜一起為愛鼓掌》跟顏正國有許多對手戲。（圖／壹壹影業提供）

對此，與顏正國有許多對手戲的楊謹華透過經紀人回應，表示「非常震驚，心情一時好難平復。拍攝《今夜》是兩年半前的事了，還記得跟阿國哥的許多互動，都可以感覺到他演戲時非常專注認真，掌握角色很精準，把許英雄的尷尬和無助詮釋得很到位。」

▲楊謹華悲痛發聲。（圖／壹壹影業提供）

不僅如此，楊謹華也獻上對顏正國的感謝「感謝他讓我們的對戲更加流暢，幫助我的角色更有發揮。實在非常難過，希望阿國哥到另一個世界無病痛，他的家人請節哀保重。」而該劇主演兼監製楊祐寧也表示「非常震驚與不捨，從小真的是因為《好小子》電影讓我愛上電影，『阿國』是我第一個想成為的英雄，願顏導得安息，願家人得安慰」。