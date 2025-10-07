日男偶像街頭全裸疑遭設局？　「披1布條探頭張望」9秒神秘片流出

記者蔡宜芳／綜合報導

日本星達拓男團「Ae! group（Aぇ! group）」的成員草間理查德敬太（草間リチャード敬太），日前因在新宿街上全裸，被警方以涉嫌公然猥褻罪逮捕。事後，他在警局前流淚道歉，隨後也傳出他疑似是遭人設局，掀起陰謀論。

▲草間理查德敬太因在大街上裸體被捕。（圖／翻攝自星達拓官網）

在草間被捕的隔天，網路瘋傳一支大約9秒的影片。畫面中，有一名全裸的男子戴著帽子和口罩，從大樓門口探頭張望，全身上下只有肩膀披著一條白色布料。有網友指出，影片中的人就是草間，也因為他的舉止看起來不自然，被揣測是遭到設局陷害，「拿走他衣服陷害他了吧」、「看起來是受害者」。

▲草間理查德敬太被流出疑似事發當時的影片。（圖／翻攝自Instagram／aegroup_official_0515）

此外，草間在6日獲釋後，於媒體面前深深鞠躬了8秒，並流淚道歉，哭到連肩膀都在顫抖。加上神秘影片的流出，讓不少網友都同情表示「我決定要支持他」、「真的太讓人心疼」、「希望他能堅強活下去」。