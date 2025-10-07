余祥銓真敢自爆櫻花妹房事強　說老婆煮泡麵給爸媽吃還被余天打槍

記者葉文正／台北報導



中天綜合台《綜藝OK啦》討論「櫻花妹養成班，原來她們靠“這招”偷走男人的心」，藝人余祥銓曾和日本女生交往過，並讚：「櫻花妹『那件事』很厲害，以前在加拿大讀書，17歲的時候來了一個20歲的交換學生，我們在一起半年，她的『服務』非常強，人又很好，還會煮早餐給我吃。」

▲余祥銓。（圖／中天綜合台）

余祥銓也提到有朋友娶了日本女生，婚後生活非常幸福：「男生需要的很少，就是情緒價值而已，日本女生很溫柔、對老公很好，還很會煮飯，哪像我老婆連顆蛋都不會煮，每天回家都是那個臉，我在家比狗還不如。」楊皓如則認為日本女生受歡迎的原因還有一點：「我覺得她們反差很大，白天很溫柔、對男生百依百順，夜晚的時候整個大翻轉，讓男生欲罷不能，像我朋友交了一個英國男友，他就一直嫌棄台灣女生，因為他的前任就是日本女生，一直比較。」

▲愛子覺得台灣女生廚藝不好。（圖／中天綜合台）



節目中櫻花妹代表愛子則很訝異有很多台灣女生不會煮飯：「聽到我的台灣朋友說她家沒廚房，每天吃外食我很驚訝，這在日本很少看到，而且她是30幾歲的女生，我就說『那妳要怎麼嫁出去啊』？」

▲楊皓如。（圖／中天綜合台）

話還沒說完就被余祥銓打斷：「我老婆就是這樣啊！但她還是嫁給我了，她連泡麵都不會煮，她能把泡麵煮得跟稀飯一樣，然後她煮東西給我爸媽吃，我爸媽說『很好吃，但以後不要煮了』。」

而愛子也覺得日本女生廚藝比較好：「我常看到台灣女生在網路上放廚藝照，我看了有點懷疑，想說這是在比誰煮得爛嗎？因為日本有網站讓大家分享每天煮什麼，每個媽媽都超厲害，所以我看台灣人放的照片，才會想說這個連國小生都會吧？」楊皓如聽完火大反擊：「我們都是追求15分鐘做好，我們要把時間拿去做更重要的事，誰像妳們這麼閒，每天在那邊雕花、刻小叮噹。」



愛子還提到台日女生最大的差異就是講話的語調：「我們不會像台灣女生那麼兇，生氣的時候也不會那麼大聲，但我覺得這不是台灣女生的錯，是日文跟中文的聲調不一樣，像我講中文時，日本朋友嚇到，覺得我很兇，以為我在生氣。」