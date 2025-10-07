ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
最新台劇集結6大男神組「監所天團」　楊祐寧合體劉以豪熱舞！

記者黃庠棻／台北報導

話題新劇愛奇藝原創影集《監所男子囚生記》今（7）日無預警釋出主題曲〈不開心就跳起來〉MV與正式海報，六大男神合體變身監所男團「監男」大秀團舞，費洛蒙超標、笑點滿滿。

▲《監所男子囚生記》由楊祐寧、劉以豪、陳澤耀、施名帥、張軒睿、邱以太主演。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

▲《監所男子囚生記》由楊祐寧、劉以豪、陳澤耀、施名帥、張軒睿、邱以太主演。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

劉以豪、陳澤耀、施名帥、張軒睿、邱以太與監製楊祐寧聯手開跳，帥氣與可愛反差魅力齊發，更邀韋禮安獻唱主題曲，MV甫上線即引爆社群討論「監男入坑中」、「男神監所引人犯罪」瞬間洗版。劇組同步宣布定檔11月15日起於愛奇藝國際版首播；11月23日起，每週日晚間8點於八大戲劇台正式登場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《監所男子囚生記》由楊祐寧、劉以豪、陳澤耀、施名帥、張軒睿、邱以太主演。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

▲《監所男子囚生記》由楊祐寧、劉以豪、陳澤耀、施名帥、張軒睿、邱以太主演。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

監所職場喜劇《監所男子囚生記》由金鐘獎戲劇節目導演獎高炳權執導，劉以豪、陳澤耀、施名帥、張軒睿、詹子萱、邱以太、睦媄、楊祐寧主演，以新鮮題材與華語劇罕見設定強勢出擊。〈不開心就跳起來〉MV一釋出，六大演技派男神卡司就掀起熱議。「監男」不僅是寓意著監所男團，更以詼諧的視角詮釋監所裡的「艱難」日常。

MV鏡頭裡可見監所中央控制台、走廊與舍房等場景皆真實還原，細節講究到位，打造最寫實的監所職場風景。劉以豪身穿教誨師制服、陳澤耀、施名帥、張軒睿與邱以太則為監所管理員，而楊祐寧一身囚服氣場全開。每個人對嘴的歌詞暗藏角色關鍵字，從「跆拳道」、「律師」到「關係戶」，巧妙預告劇中人物線索，懸念感十足。

▲《監所男子囚生記》由楊祐寧、劉以豪、陳澤耀、施名帥、張軒睿、邱以太主演。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

▲《監所男子囚生記》由楊祐寧、劉以豪、陳澤耀、施名帥、張軒睿、邱以太主演。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

為拍出〈不開心就跳起來〉中帥氣又俏皮的男團舞，「監男」六位男神全員親自上陣接受舞蹈特訓。從抖肩、抬頭手畫圈、到下腰動作等，每個動作都精準到位、笑料滿點。張軒睿練舞時興奮喊「這甩手好像BIGBANG某個舞蹈動作！」；楊祐寧則自封「資優班」，笑稱「沒流汗、不用休息，半小時就可以學完！」直到老師提醒「這只是三分之一」時，全員瞬間傻眼。

▲《監所男子囚生記》由楊祐寧、劉以豪、陳澤耀、施名帥、張軒睿、邱以太主演。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

▲《監所男子囚生記》由楊祐寧、劉以豪、陳澤耀、施名帥、張軒睿、邱以太主演。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

排舞現場笑聲連連，楊祐寧搞笑要「融入角色」跳舞，表示自己是黑道老大，動作要跩、表情要帥，結果根本沒在跳，被虧「太入戲」，還虧陳澤耀、張軒睿與邱以太是「菜鳥管理員」，應該跳得更熱血、更用力。另一位冷面笑匠劉以豪也逗得大家狂笑，在腳尖與膝蓋旋轉動作時重心不穩，假裝「綜藝摔」令人捧腹，他更即興跳起「三振舞」尬舞，笑聲此起彼落。

▲《監所男子囚生記》由楊祐寧、劉以豪、陳澤耀、施名帥、張軒睿、邱以太主演。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

▲《監所男子囚生記》由楊祐寧、劉以豪、陳澤耀、施名帥、張軒睿、邱以太主演。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

雖然楊祐寧自稱「資優班」，仍笑說「我跟太太說要練舞三小時，她笑問『你們排什麼舞難到要學三個小時？』今天如果回去給她看影片，可能會被吐槽。」這支又帥又鬧、笑點滿滿的「監所男團舞」，預計掀起全網瘋傳，也將成為中秋後最火的減糖神曲，讓觀眾一邊笑、一邊跳，提前熱身迎接壓軸話題戲劇《監所男子囚生記》。

【一吃就笑】邊荷律被峮峮餵食 笑容根本藏不住XD

