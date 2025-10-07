安以軒頂素顏聚餐「帽子壓很低」！聊媽媽經：孩子睡不著就寫功課

▲9月27日，安以軒帶著兒女與女性友人一起吃晚餐。（圖／讀者提供／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

9月27日，時報周刊CTWANT讀者在台北市大直忠泰樂生活裡的一間義式餐廳用餐時，意外捕獲許久未公開露面的藝人安以軒。當天的安以軒打扮極為低調隨性，整張臉大素顏、戴著壓得低低的鴨舌帽，搭配簡單的素色上衣，與過往鏡頭前亮麗光鮮的模樣大不相同，顯然是在一個極為放鬆的狀態，與朋友帶著孩子們聚餐。

▲安以軒刻意把帽沿壓低，看得出是素顏的狀態。（圖／讀者提供／CTWANT提供）

或許是怕被認出，讀者透露，安以軒的警覺性很高，「帽子一直壓很低、很低、很低、很低」，吃個飯十分小心翼翼，不過，不同於本刊日前曾野生捕獲打扮年輕俏麗的安以軒帶小孩去診所之後又跟朋友聚會，透過讀者提供的照片，可以看出她是素顏狀態，看起來略顯憔悴，也許是因此不方便被人認出，畢竟過去她可是被封為「神顏」呢！

席間，安以軒與朋友聊起了媽媽經，沒想到她的育兒方式卻讓旁人聽了有些震撼。讀者表示，清楚聽到她對朋友分享：「他睡不著就讓他寫功課。」讀者透露，安以軒還不停地重複這句話，語氣聽起來頗有「虎媽」的架式，感覺得出她對孩子的課業及作息有一定的要求。

▲本刊日前也曾在路上野生捕獲安以軒，打扮俏麗看起來如少女一般。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

而安以軒的兒子「66」今年6歲，女兒「娃寶」則是5歲，都還是幼稚園學童的年紀，讀者表示，安以軒兒子還一度起身，向大人表示：「媽媽我還很餓。」看來這場義式大餐成功引發孩子旺盛的食慾。

