于朦朧瘋傳被好友剖肚！范世錡《許我耀眼》「挑逗趙露思」引眾怒

大陸男星于朦朧墜樓事件即使家屬已經聲明表示飲酒意外，外界仍質疑不斷，而被點名當晚也在聚會名單中的歌手范世錡是他生前好友。日前更有音檔流出，傳出范世錡在案發現場大聲吆喝「打暈了刨」，疑似跟施暴于朦朧的人馬有關係。近日，范世錡出演的新戲《許我耀眼》也引起了關注。

▲范世錡演出《許我耀眼》。（圖／翻攝自微博）

雖然范世錡與于朦朧墜樓事件並沒有直接證據證明兩者有關係，但網路上瘋傳一段聚會影片，片中出現「把東西吐出來，快點啊，胡海洋，打暈了刨！」的叫囂聲，而此聲音正式出自范世錡之口，被懷疑就是他將于朦朧「開腸剖肚」。

▲于朦朧和范世錡是好友。（圖／翻攝自微博）

近日，范世錡出演的新戲《許我耀眼》熱播中，在主角趙露思、陳偉霆的人氣加持下空降串流平台排行榜冠軍，但只要他飾演的「蔣亮」登場，網路上就罵聲一片。他在劇中飾演一位花花公子，有著難以親近的金主形象。

▲《許我耀眼》由趙露思、陳偉霆主演。（圖／LINE TV提供）

《許我耀眼》中，范世錡對趙露思有著非分之想，在女方創業時提供協助與投資。陳偉霆得知范世錡是資方後表示不滿，憤怒說道「就是個遊手好閒的人，他不行」，兩人因此爆發激烈爭執。范世錡則以「當一個女人不可冒犯、不可動搖，她的身上就有種很迷人的東西」等台詞挑逗趙露思，讓不少觀眾感到不適。

▲范世錡在《許我耀眼》挑逗趙露思。（圖／LINE TV提供）