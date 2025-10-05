邱澤當爸後首露面…開口就是育兒經　羞認「變娃娃音」一見兒落淚

記者黃庠棻／台北報導

女星許瑋甯和邱澤2021年結婚，並於今年5月爆出懷孕4個月的消息，8月底透過社群PO出一張手捧著小腳的合照，寫下「均安」，證實生下寶寶的喜訊。今（5）日邱澤出席醫美代言活動，也是他升格當爸之後首度公開露面。

▲邱澤當爸首露面。（圖／記者周宸亘攝）

邱澤今（5）日出席醫美代言活動，一開口就是講到兒子，微笑承認現在「開口閉口都是育兒話題」，現在只要看到小孩露出一個淺淺的笑容就會覺得生活很完美，也分享兒子是個「天使寶寶」，情緒相當穩定，只是現在還不能睡過夜，半夜醒來他都會起床照顧。

▲邱澤當爸首露面。（圖／記者周宸亘攝）

不僅如此，邱澤透露自己在看到兒子出生的那一秒，有落下男兒淚，雖然不到痛哭的程度，但直言「真的很感動」，也認了自己變得越來越感性，更會對著寶寶用「娃娃音」講話，因此被老婆許瑋甯笑虧「變得越來越夢幻」。

▲邱澤當爸首露面。（圖／記者周宸亘攝）

此外，邱澤與許瑋甯目前沒有特別幫兒子取小名，夫妻倆都叫小孩「寶寶」，老婆會偷偷錄影把他用娃娃音叫小孩的模樣拍下來，被問到外界是否有機會看到珍貴影像，他一秒反虧「你們又不是寶寶」，巧妙回應夫妻倆應該不會把影片PO出來給大家看。