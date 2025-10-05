旺福《樂團祭》唱「兒歌」揭原因：別在意別人眼光

記者許逸群／台北報導

全台首檔大型樂團養成節目《樂團祭》，最新一集正式進入「現實界地」單元，24組樂團依照人氣被分派到大舞台、小舞台以及街邊舞台，打造虛擬音樂祭，讓樂團直面音樂祭舞台的真實殘酷考驗。

▲告五人現身《樂團祭》演出。（圖／《樂團祭》提供）

最新一集找來成軍20周年的樂團四分衛主唱阿山，以及唱紅〈我想你的快樂是因為我〉、現已轉戰幕後的音樂製作人王爺，分別為大小舞台講評；更迎來重量級嘉賓「告五人」驚喜登場，他們還透露不少台下內幕，成為觀眾討論的焦點。

節目中壓軸登場的告五人，回想起小舞台的演出，雲安坦言：「其實反而更困難，我們甚至連覺得皮膚狀態不好，都會提早睡覺，花一個禮拜去調整，因為觀眾近距離會看得更清楚。」哲謙則分享在大舞台的心情：「若要演兩個小時的大舞台，我的目標就是不能讓最遠的那個人滑手機。」

告五人一路走來，從小舞台唱到自己的專場，他們也給新生樂團誠摯建議，雲安說：「歌迷給的卡片要好好收著，人總有失意的時候，拿出來看會覺得心情很好，也會發現自己並不孤單。」而這樣的心情，也是他們在節目中選擇演出新歌〈將錯就對〉的原因。

▲旺福演唱「兒歌」全場帶動唱。（圖／《樂團祭》提供）

大舞台上，由旺福、野東西與胡凱兒演出。成團27年的旺福打破「大舞台必須很炸」的既定印象，反其道而行帶來一首陽光兒歌〈眼睛體操〉帶動全場合唱，將舞台變成大型同樂會，主唱瑪靡表示：「音樂就是要把心裡面的小孩帶出來，不要在意別人的眼光。」

在節目《 樂團祭》裡「沒有競賽、沒有評審」，讓樂團透過音樂與觀眾直接對話，樂團如果想躍上更大的舞台，就必須贏得觀眾的心，而這些觀眾也被稱為「祭民」，他們透過每集單元看著24組風格迥異的樂團一路爬升，強化觀眾與樂團之間的情感連結，更養成大家對樂團的了解。