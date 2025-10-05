小泉進次郎大選落敗！　演員哥哥上直播節目吐實話：鬆了一口氣

記者陳芊秀／綜合報導

日本自民黨總裁選舉於昨日（4）落幕，44歲出身政治世家的小泉進次郎二度出馬角逐，最終以第2高票敗給64歲高市早苗。而他的哥哥是人氣男星小泉孝太郎，哥哥昨日上直播綜藝節目時，疑似回應弟弟落敗。

▲小泉進次郎二度參選自民黨總裁，以第2高票落敗，無緣總理大位。（圖／達志影像／美聯社）

小泉孝太郎昨日參加TBS電視台特別節目《全明星感謝祭2025秋》的現場直播，由於當日正是弟弟角逐自民黨總裁選舉，主持人今田耕司問起：「小泉孝太郎，有什麼想說的嗎？」而他一聽到問題笑出來，幽默回答：「對於某個結果，內心深處感到非常鬆了一口氣。」主持人接著說：「不要鬆口氣啊！」另一位主持人島崎和歌子則對他說：「辛苦了。」他則禮貌地回答：「謝謝您的關心。」

▲小泉孝太郎。（圖／翻攝自日網）

而這段回答引發日網聯想。由於兩人的父親，也就是前首相小泉純一郎去年受訪曾吐露兒子小泉進次郎「不當總理比較好」，加上身為哥哥的小泉孝太郎在節目吐露「鬆了一口氣」，推測家人反對小泉進次郎角逐總理大位。還有人留言「家人認為他不是和擔任首相或黨魁」、「家人都放心了」。

小泉孝太郎去年曾跟著綜藝節目來台灣拍攝旅遊節目，日網挖出他當時在台灣找命理師算命，對方預言他適合從政，本人苦笑說「這是我最不想做的事情」。