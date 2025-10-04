玖壹壹南投「音浪之夜」開唱 　成軍16年預告「無年限」一直唱下去

記者葉文正／台北報導

南投縣政府在10月4日、10月5日兩天於中興新村大操場精心舉辦「一心二夜演唱會」，10月5日將登場的「音浪之夜」，以年輕人喜愛的流行音樂及搖滾曲風為主，邀請Makav真愛、SONNIE桑尼、P!SCO、U:NUS、徐暐翔、韋禮安、美秀集團、玖壹壹等當紅人氣團體及創作歌手熱力開唱，在中秋佳節進行一場專屬年輕人的音樂嘉年華。

▲人氣天團玖壹壹。（圖／中視提供）

擔任壓軸的玖壹壹，一連準備《鄉下來的》、《做你的格》、《LOCAL》、《來個蹦蹦》、《明天再擱來》等歌，唱好唱滿，玖壹壹表示:「我們安排了大家最耳熟能詳的一些舊歌跟新專輯歌曲，希望各位粉絲可以給我們熱烈的反應，現場會唱的可以一起大合唱！」對於南投，他們更是一點也不陌生:「來南投演唱過滿多次，我們點閱率最高的歌曲《嘻哈庄腳情》，也是在草屯的寶島時代村拍攝的，因為住在台中，也很常到南投旅行，所以對南投很熟悉。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲金曲才子韋禮安。（圖／中視提供）

玖壹壹成軍16週年，深受粉絲喜愛，他們內心既感謝更感動：「其實過了十幾年，還一直有人支持，覺得很感動！很謝謝當初的我們都沒有放棄這個夢想，也就一直堅持到現在。」玖壹壹也抱持著只要有人願意聽他們的歌，就有動力一直走下去，「會一直唱、一直寫歌，無年限！」

演唱卡司中也見金曲創作才子韋禮安，這次在「南投一心二夜」的音浪之夜，他安排《如果可以》、《珍妮佛》、《還是會》、《女孩》等四首不同氛圍的歌曲，「雖然沒有唱跳，但我會在舞台上熱情地蠕動（笑），希望現場觀眾能感受到音樂的能量與陪伴。」提及南投，韋禮安透露當兵時就是在中興新村服役，所以到南投演出總有一種特別的親切感，「這裡風景優美、氛圍悠閒，每次來都覺得很放鬆，很適合和大家一起分享音樂。」近期他發行 EP《LOVE WEI BACK》，這也是新專輯的一部分，剩下的新歌都在如火如荼進行中，之後就會陸續和大家見面，帶來更多驚喜。

南投縣政府舉辦「一心二夜演唱會」，讓民眾在中秋連續假期，到南投感受戶外演唱會的樂趣。「經典之夜」、「音浪之夜」分別於10月4日、10月5日晚間6點在中視菁采台轉播，中視新聞YT頻道、中視新聞臉書、南投縣政府臉書也都會直播。