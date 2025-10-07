獨家／金鐘60最小入圍者！9歲葉子綺被狂讚「神童」媽媽也是演員

記者黃庠棻／專訪

影集《人生清理員》由鳳小岳、宋芸樺、金士傑、黃冠智、蔡嘉茵主演，描述專門做意外身亡的特殊現場清潔職人們。該劇播出後不只收到許多好評，更入圍第60屆金鐘獎多項大獎。其中，在片中飾演蔡嘉茵的9歲童星葉子綺表現亮眼，將與溫妮、邱姿雅等人一同角逐迷你劇集／電視電影最具潛力新人獎。

葉子綺近日接受《ETtoday星光雲》獨家專訪，穿著一身粉紅色洋裝現身，對著鏡頭毫不扭捏地擺出各種古靈精怪的表情，原來她的媽媽Anna先前是廣告演員，因緣際會下她也在4、5歲時就開始拍攝廣告，沒想到一拍就被工作人員譽為「神童」，更有相關人士大讚「不拍戲太可惜」。

在拍攝廣告期間，葉子綺表示自己其實不太知道從什麼時候開始喜歡演戲的，童言童語地說道「小的時候不太懂事，不太知道在幹嘛，但就滿喜歡的」，媽媽在一旁補充說道「她很耐操，也都聽得懂指令，而且很乖」，所以就逐漸開始接拍戲劇、電影。

事實上，葉子綺跟媽媽Anna其實曾在《死了一個娛樂女記者之後》中演出母女，與飾演爸爸的薛仕凌有不少對手戲。回憶這段過程，Anna透露當時是自己帶著女兒去試鏡，空檔的時候會給予葉子綺一些建議，沒想到選角指導看到這一幕便說道「媽媽妳這麼厲害，我這邊有兩個角色滿適合妳的，要不要來試試看？」

後來，Anna在《死了一個娛樂女記者之後》中，得到葉子綺母親的這個角色，她分享導演試戲時並不知道兩人私下是真實母女，只覺得「這兩位配在一起也太有火花」，拍戲途中更疑惑「這兩位感情也太好，而且熟得好快」，一直到殺青後導演才知道兩人的真實關係，成為一段趣事。

被問到跟媽媽一起拍戲的心情，葉子綺露出燦爛微笑說道「媽媽都會教我怎麼演」，且可以24小時都黏在一起「很好玩，不會覺得膩」，她笑說「媽媽是我最好的朋友」，母女倆會一起分享許多事情，相處就像朋友一樣。

回想演出《人生清理員》的回憶，葉子綺在2022年試鏡，中間過了9個月，當一家人都以為這個角色應該告吹之際，終於在2023年收到拍戲通知，後續就開始定裝、與飾演媽媽的蔡嘉茵見面。Anna談及該劇，忍不住感謝蔡嘉茵很會幫葉子綺帶戲，更在得知入圍喜訊後第一時間傳訊感謝對方。

由於《人生清理員》的劇情題材較為沈重，葉子綺當初拍攝時才7歲，由於不是主演的關係，只有拿到會出現的場次表，所以無法看到整部戲的呈現狀態，但是Anna有特別跟她解釋這個職業，就像她在片中跟同學講述的一樣「雖然很多人會忌諱，但人生清理員就像是在做善事一樣」。

因為是《人生清理員》中年紀最小的演員，葉子綺笑說每一位工作人員、演員對她都非常照顧，蔡嘉茵私底下也有女兒，所以很容易地就跟她玩在一起，某一次母女倆在等待劇組整理場景時，有一顆小小的燈掉在她頭上，雖然沒有大礙，但所有人都衝過去關心，讓她印象相當深刻。

7歲演出《人生清理員》就一舉入圍金鐘新人獎，葉子綺笑說當天剛好在學校上課，她在公布的前一分鐘舉起智慧型手錶看了一眼，剛好跳到下午2點整，發現沒有任何訊息跳出，直呼「就想說沒關係，應該是沒有入圍」，於是她就繼續認真上課。

一直到放學，葉子綺走出校門就看到媽媽舉著手機對著她拍攝，由於平常媽媽不會有這樣的舉動，敏銳的她立刻脫口「怎麼了，我入圍了嗎？」得知喜訊之後相當開心。

第一次入圍金鐘獎，葉子綺透露過去也會跟家人在家一起收看頒獎典禮，這次終於可以到現場參與盛會「覺得很期待也很開心」，雖然她對於金鐘獎還沒有過多了解，但她直呼「雖然沒有很懂，但我最開心的就是『終於可以熬夜了』」，可愛的反應融化全場。