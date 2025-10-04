泫雅肉感圓臉被疑懷孕「本人IG發聲了」！曾瘦到剩40kg　一月暈倒12次

記者田暐瑋／綜合報導

泫雅2024年與多年好友龍俊亨閃婚，婚後感情甜蜜，近日夫妻倆現身仁川國際機場，準備前往新加坡參加活動，她的身材明顯比過去圓潤，引發網友猜測是否有孕，對此，她也回應傳言，並PO出過去纖細的照片自嘲：「你吃太多了吧！」

泫雅當天在機場身穿黑色無袖上衣，緊握龍俊亨的手放閃，之後的舞台表演時也被拍下身形及臉蛋變得比過去圓潤的模樣，讓外界好奇小倆口是否做人成功，對此，經紀公司否認：「懷孕不是事實。」而她本人也宣布將展開減肥計畫。

▲泫雅變圓潤被疑懷孕。（圖／翻攝自IG）



泫雅的身材變化迅速成為焦點，她也在IG上傳多張過去纖細骨感的照片自嘲：「泫雅呀，吃太多了吧，打起精神減肥吧！不是很喜歡瘦到皮包骨嗎？再試一次吧。」但也有粉絲不贊成減肥，直言她之前才是過瘦，現在只是回到正常體態，「不管胖瘦都是我們心中的女神」、「以前真的瘦到太可怕了」、「現在這樣明明就剛剛好」。

事實上，泫雅曾在節目中坦言有「瘦身強迫症」，僅靠少量食物維持40公斤的體重，甚至在行程繁忙時僅以紫菜飯卷果腹，導致低血壓，更曾一個月內暈倒12次，讓身邊好友和粉絲憂心不已，結果在26歲時健康開始惡化，身體狀況差也連帶影響舞台表現，讓她開始自我懷疑「這是我要的幸福嗎？」之後才調整心態，慢慢增重。

▲泫雅宣布要減肥。（圖／翻攝自泫雅IG）