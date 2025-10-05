專訪／離開台八3年沒戲約！曾莞婷「演完《影后》」陷27年最大低潮

記者黃庠棻／專訪

女星曾莞婷在演藝圈耕耘27年，過去演出多部經典八點檔《世間情》、《甘味人生》、《家和萬事興》等，逐漸在2021年轉型，終於在今年以《影后》的傲嬌女演員「潘茵茵」一角首度入圍金鐘戲劇節目女配角獎，近日她接受《ETtoday星光雲》專訪，也分享了一路走來的心路歷程。

▲曾莞婷憑藉《影后》入圍金鐘獎。（圖／Netflix提供）

談到《影后》的潘茵茵一角，曾莞婷回憶接下該角色的契機，她一秒直呼「我等了好久」，言談之中不難發現她對於角色的喜愛，認為潘茵茵跟自己的經歷非常相似，就像劇裡一樣「年紀大了，開始要被選擇，很殘酷地要開始演母親，但為了角色，必須放下自己的堅持」。

過去多以八點檔演出著名的曾莞婷，在2021年開始轉型，陸續接演《機智校園生活》系列台劇、《媽，別鬧了！》、《省省吧！我家富貴發》等，坦言「這段時間很難熬，一直被選擇、被質疑」，幾乎有3年時間都無法接到主演，只能一直客串，有的時候甚至連跟劇組見面的機會都沒有，就被對方對她的「刻板印象」拒絕。

▲曾莞婷過去演出八點檔《世間情》受到觀眾喜愛。（圖／曾莞婷工作室提供）

這段時間，曾莞婷內心相當煎熬，害怕自己的演技浮誇，面對轉型的陣痛期，她雖早就有心理準備，但仍對自己相當沒有信心，但也因為勇敢跳出舒適圈，才知道「挑戰有多大，自己有很多不足」，幸好過去八點檔就像「娘家」一樣，後來每一檔戲開鏡前都會詢問她「要不要回來」，目前她確定沒有回歸打算，希望能在不同領域上繼續挑戰自己。

▲曾莞婷《媽，別鬧了！》。（圖／草舍文化提供）

被問到轉型的3年期間是否是出道27年最大的低潮，曾莞婷思索了片刻說道「其實演完《影后》才是我最大的低潮期」，意外的答案讓所有人都嚇了一跳，她透露自己是在首映會上爆哭脫口「想要退出演藝圈」，才意識到自己其實心理狀態不是很好。

對此，曾莞婷進一步分享，其實在演《影后》期間自己一直在哭，一直以來都以為是太過入戲造成的，內心有很多委屈、撐不住，坦言「茵茵角色太貼近我的人生」，因為演了之後她才開始問自己「快不快樂」，一直以來她都因為太過害怕被觀眾忘記而忘了這件事。

低潮時，曾莞婷常常一個人待在家中，就連打開窗戶看天氣都覺得憂鬱，後來在《影后》的記者會上，遇到嚴藝文導演時，她還說了一句「我不會演戲了」，對方被她這一句話嚇到，她也承認「我內心是真的這樣覺得」，所以開始害怕演戲。

談起潘茵茵這個角色，曾莞婷在拍攝時用盡全力，因此在戲殺青之後認為「這個角色設了很高的門檻，之後的角色如果沒有辦法超越或跳脫，那我接的意義在哪裡」，所以演完《影后》之後才是她出道27年最大的低潮，幸好朋友看到她在首映會上爆哭之後，開始發現她的脆弱，默默地陪伴在她的身邊。

過去這一年，曾莞婷把步調慢了下來，開始尋找真正的自己，補充自己的內在，也找回了當初演戲的初心，慢慢找回演戲的快樂，目前已經有在談的戲約，不久後就會進組拍攝。

▲曾莞婷已找回演戲的初心。（圖／曾莞婷工作室提供）